Maurizio Costanzo/ “Loredana Bertè ad Amici 2019? Maria De Fillippi l’ha voluta…”

Il serale di Amici 2019 si avvicina a grandi passi e l’unica certezza, almeno parlando dei giudici dell’ultima fase, è quella che ci sarà Loredana Bertè. La presenza sul palco della bella cantante è sicuramente un valore aggiunto alla trasmissione, lo è stata negli anni passati e lo sarà quest’anno pronta a dare i suoi pareri sui ragazzi in gara con professionalità e interesse reale. Su questo non ha dubbi nemmeno Maurizio Costanzo che proprio in queste ore ha detto la sua su quella che è la scelta insindacabile di Maria De Filippi. Proprio sulle pagine del settimanale Chi, Maurizio Costanzo ha rivelato il perché della scelta della moglie in relazione al serale di Amici parlando di doti artistiche che sicuramente arricchiranno il serale del talent show di Canale 5.

LE PAROLE DI MAURIZIO COSTANZO

In particolare, il serale di Amici 2019 vedrà Ricky Martin e Vittorio Grigolo come direttori artistici sotto la “conduzione” di Giuliano Peparini e con Pio e Amedeo ospiti fissi del programma. Ma l’attenzione di Maurizio Costanzo non può non essere dedicata a Loredana Bertè di cui dice: “Il suo valore lo ha già dimostrato ad Amici nelle edizioni passate, così come lo ha fatto anche al Festival di Sanremo. Per questo Maria De Filippi l’ha richiamata a fare la giudice nel suo team. Ogni volta che Loredana partecipa a qualche programma lo arricchisce con la sua dote artistica, la grinta che porta in scena e l’esperienza di chi ha fatto tanta gavetta e ha collaborato con grandi artisti…”. In passato ha portato a casa il “ruolo” al fianco dell’amico Renato Zero e di Sabrina Ferilli e siamo sicuri che farà lo stesso anche quest’anno, proprio nel periodo in cui sta vivendo una nuova primavera.

