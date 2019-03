Michele Mirabella a Vieni da me/ “Magalli? Un grande professionista, ma…”

Michele Mirabella, il professore della televisione italiana, si diverte ad assegnare delle emoticon ad alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Dopo i ricordi di Flavio Montrucchio e le emozioni di Ludovica Caramis, Michele Mirabella spiega di aver accettato l’invito di Caterina Balivo per il Fai che “salva l’ambiente e tutela il 70% delle bellezze del mondo. Abbiamo il dovere di proteggere queste bellezze e non di distruggerle. Tra queste bellezze metto anche la lingua italiana, una delle più belle del mondo”. Il gioco delle emoticon parte con Heather Parisi: “è una mattacchiona meravigliosa”. Si passa, poi, a Pippo Baudo a cui è legato da una lunga amicizia. Con Michele Mirabella ha lavorato anche Selvaggia Lucarelli: “è una grande professionista. Non è il premio Oscar per la simpatia, ma è meglio tenersela amica”, confessa. Solo tanti complimenti per Raffaella Carrà.

MICHELE MIRABELLA E LA SFIDA CON DIEGO FANZAGA

Sono davvero tante le donne con cui Michele Mirabella ha lavorato come Ambra Angiolini e Marisa Laurito. “Con Marisa sono arrabbiato perchè nel popettone continua a mettere il salame piccante che io non voglio”, confessa Mirabella che svela come la Laurito abbia un elenco di amici con tutte le sue manie. A Giancarlo Magalli, invece, dà un consiglio da vecchio amico. “Giancarlo, taci e lo dico per il tuo bene. Ma non nel lavoro in cui sei bravissimo. Sei un grandissimo professionista, ma dovrebbe essere un po’ più prudente“. Mirabella, poi, sfida Diego Fanzaga, il campione dell’Eredità che torna a Vieni da me ogni settimana. I due si sfidano sui volti dei personaggi del mondo dello spettacolo di ieri e di oggi. A Mirabella vengono mostrate le fotografie dei personaggi del momento come Achille Lauro e Chiara Ferragni. “Lei ha inventato il modo per fare soldi senza avorare, è un genio“, sostiene Mirabella che, tuttavia, ironizza sui vip dell’ultima generazione.

