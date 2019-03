Muriel Bassi lascia Uomini e donne?/ Video lite con Natalia: “Che ca*zo vuoi…”

Muriel Bassi lascia il programma? Il trono di Andrea Zelletta è iniziato da poche settimane ma sembra proprio che le sue corteggiatrice e, in particolare la bella mora, siano già pronte a tutto per non perderlo ma sicuramente non hanno intenzione di farsi mettere i piedi in testa. Nella puntata di oggi di Uomini e donne, l’ultima della settimana dedicata al trono classico, non solo Muriel proverà a mettere con le spalle al muro il bell’Andrea per via del suo continuo corteggiare Natalia, ma discuterà anche con quest’ultima invitandola a dare qualcosa di più e non solo a ricevere visto che non è lei la tronista. L’atmosfera si scalda e nel video anticipazioni della puntata di oggi si sente chiaramente Natalia dire a Muriel: “Ma che ca*zo vuoi?”. La risposta della bella mora non si farà attendere al grido di: “Che caz*o vuoi lo dici a tua sorella e non a me”. A quanto pare la mancata reazione di Andrea non farà altro che peggiorare la situazione tanto che la corteggiatrice si alzerà per andare via. Clicca qui per vedere il video del momento.

MURIEL BASSI LASCIA LO STUDIO MA…

Nei giorni scorsi Muriel Bassi ha rilasciato un’intervista a Uomini e donne Magazine parlando proprio di quello che prova per Andrea Zelletta e della paura che tutto vada perduto adesso che Natalia è una sua corteggiatrice e la tensione è alle stelle: “Mi ha mancato di rispetto ma per lui continuo a combattere contro chi mi giudica e denigra senza conoscermi”. La cosa che le è dato fastidio non è stata tanto vedere Andrea baciare le altre ma il fatto che lui si sia alzato per seguire Natalia facendo passare tutto in secondo piano: “Ero convinta che avremmo vissuto in studio un bellissimo momento solo nostro. Mi ha dato fastidio vederlo uscire fuori per rincorrere Natalia. Non ho ancora capito cosa gli abbia dato lei finora. Inizialmente avevo supporto che la loro conoscenza fosse solo un espediente per catturare l’attenzione ma poi…“. Sembra che la corteggiatrice abbia le idee ben chiare e lo stesso si può dire del loro litigio. Adesso dopo la discussione in studio Muriel si aspetta che lui apra gli occhi e arrivi a fare la scelta più giusta: “Resto qui a mettermi in gioco per lui anche se sui social mi hanno offeso per i tatuaggi che ho o per le cose che ho detto”. Il suo sacrificio sarà ripagato?

