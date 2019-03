Naomi Mele/ La ballerina di Amici “Quasi pronta per la nuova puntata” (Ciao Darwin 8)

Ne ha fatta di strada Naomi Mele da quel giorno in cui l’abbiamo vista sbarcare ad Amici di Maria De Filippi. Oggi più che donna, la ballerina professionista spicca nel corpo di ballo di Ciao Darwin 8, dove la vedremo all’opera anche questa sera. Seducente, bellissima e con un sorriso da mozzare il fiato. Forse ne sa qualcosa Vittorio Ardovino, con cui la vediamo in uno scatto dello scorso luglio in riva al mare. Un “noi” che per la Mele vuol dire innanzitutto felicità, la possibilità di vivere un grande amore e sentirsi parte di un tutto. Non solo ballo nella vita della giovane Naomi, ma anche shooting in bikini, pose artistiche e tanti ricordi da celebrare. Non la dimentichiamo in un altro programma di Paolo Bonolis, impegnata ad estendere il suo corpo il più possibile, uno dei movimenti principali della danza classica. Scatenatissima invece nelle Stories di Instagram, mentre si prepara ad una nuova registrazione e prende in giro una collega che nel frattempo si trova al cellulare. «Ci siamo quasi.. pronti per la seconda puntata?», ha scritto su Instagram.

Naomi Mele: da Amici a Ciao Darwin

Nelle vene di Naomi Mele scorre la danza fin da quando aveva 12 anni, quando appena bambina a Cosenza si ritrova a frequentare il Balletto di Calabria. Il suo carattere severo nasconde in realtà una profonda sensibilità, anche se non nasconde di essere piuttosto testarda. La ricordano fin troppo bene i fan di Amici di Maria De Filippi, che hanno avuto modo di vederla all’opera fra balli e lezioni nell’edizione del 2013. Kledi Kadiu la consacra a maglia nera fra i primi della scuola e conferma il suo successo anche quando la produzione decide di metterla in sfida con Virginia Tomarchio. Vinto il match, la troviamo però in difficoltà già nei primi di gennaio, quando Kledi decide di non portarla avanti e la spinge a lasciare la scuola. Non si tratta di un insuccesso e lo sa bene Noemi, che nel frattempo ha portato avanti il suo sogno per la danza e non solo. La vediamo in prima fila nel corpo di ballo di Ciao Darwin 8, grazie ad una prima puntata in ci mette in mostra curve e bravura. Impossibile riuscire a staccare gli occhi da quella bionda che esprime seduzione e buca lo schermo, riuscendo a risaltare rispetto alle colleghe ballerine. Clicca qui per guardare il video di Noemi Mele.

© RIPRODUZIONE RISERVATA