Natalia Paragoni/ Uomini e Donne: lite furiosa con Andrea Zelletta, addio definitivo?

Natalia Paragoni lascia lo studio di Uomini e Donne dopo una furiosa discussione con Andrea Zelletta. Dopo essersi sentita la prescelta del tronista anche durante il suo percorso da corteggiatrice di Ivan Gonzaez, Natalia sta facendo i conti con la presenza di altre corteggiatrici che hanno conquistato il cuore del tronista. In particolare, l’arrivo di Muriel ha cambiato le carte in tavola. Andrea, infatti, sta vivendo a 360 gradi la sua avventura lasciandosi andare con tutte le sue pretendenti. Il tronista, infatti, ha baciato in una sola puntata Natalia, Klaudia e Muriel. Esterne che hanno asciato l’amaro in bocca alle sue corteggiatrici, in primis alla Paragoni che non nasconde la sua delusione nei confronti del tronista.Natalia, infatti, sentendosi snobbata da Andrea, ha lasciato lo studio. La Paragoni è poi tornata per lasciare nuovamente la trasmissione di fronte al’esterna di Andrea e Muriel: i due, infatti, dopo aver trascorso un’intera serata insieme hanno dormito nella stessa casa, anche se in letti separati. L’addio di Natalia, dunque, sarà definitivo?

NATALIA PARAGONI: SOLO UN CAPRICCIO PER ANDREA ZELLETTA?

Natalia Paragoni non può dormire sonni tranquilli. In attesa di capire se la corteggiatrice tornerà o meno in studio, Andrea Zelletta non ha alcuna intenzione di dedicarsi solo a lei. Nonostante sia stata inseguita da Andrea che ha cercato di convicnerla a tornare in studio, la giovane corteggiatrice, per conquistare il cuore del tronista pugliese dovrà tirare fuori le unghie per sbaragliare la concorrenza. Andrea, infatti, è visibilmente preso da Muriel. Pur non nascondendo l’interesse per Natalia Paragoni, il tronista non vuole fare scelte azzardate. “A oggi, però, dopo aver passato due settimane senza vederci e avendo incontrato altre persone, le carte in tavola si sono mischiate. Il suo atteggiamento da primadonna da un lato mi piace, ma dall’altro no. È sinonimo di carattere e personalità, ma non vorrei che la portasse a sottovalutare la situazione e a trascurarmi. Lei pensa che non nutra un reale interesse verso le altre, ma non è così“, ha detto il tronista a Uomini e Donne Magazine. Di fronte a tali dichiarazioni, Natalia lascerà definitivamente la trasmissione?

