Nicol Luzardi/ La ballerina è pronta: il botta e risposta con Adriano (Ciao Darwin 8)

Nicol Luzardi fa parte del corpo di ballo dell’ottava edizione di Ciao Darwin, in onda stasera con il suo secondo appuntamento che vede confrontarsi i fan del family day contro i sostenitori del gay pride. La ballerina nel frattempo, si sta già preparando per questa seconda puntata, dopo le grandi emozioni della prima andata in onda lo scorso venerdì sera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Ma chi è Nicol oltre che una ballerina professionista? Di lei conosciamo molto poco e su Instagram, la giovane posta molti scatti personali ma niente di approfondito. Nonostante questo, è seguita già da oltre 22mila seguaci, con commenti in linea con la sua bellezza. Ed infatti, a tal proposito riceve una grandissima quantità di complimenti e pareri positivi. Cinque giorni fa, postando uno scatto in costume da bagno, ha scritto: “Sens8, la prima è andata!”. “Ma davero…t ‘ho lasciato ieri che eri un bel bambino… ti ritrovo oggi una… ti ritrovo oggi che sei una…vabbè ti ritrovo oggi dai”, commenta l’amico Adriano Bettinelli, anche lui nel cast di ballerini del programma.

Nicol Luzardi, ballerina di Ciao Darwin 8

Nicol Luzardi tramite le Instagram Stories del suo profilo, ha sponsorizzato il programma: cosa accadrà questa sera durante la seconda puntata di Ciao Darwin 8? Sicuramente lo scontro si presenta già molto forte. Ed infatti, i capitani delle due squadre sono: Povia (per il family day) e Vladimir Luxuria (per il gay pride). La giovane ballerina è pronta per scendere nuovamente in pista, ballando le frenetiche coreografie al fianco dei suoi colleghi d’avventura. “in bocca al lupo per questa nuova avventura e per il futuro ti auguro assolutamente tantissime cose belle”, le scrivono gli estimatori tra i commenti, evidenziando di apprezzare la sua bravura ma soprattutto la sua bellezza. A questo punto, non vi rimane altro che attendere la nuova puntata della trasmissione della rete ammiraglia di Casa Mediaset, per vedere sia Nicol che tutto il corpo di ballo alle prese con nuove coreografie che entusiasmeranno sicuramente, il popolo di maschietti che avidamente segue Ciao Darwin anche per le bellezze che propone.

