Nicola Virdis/ Video, Golden Buzzer di Lodovica Comello a Italia’s Got Talent

Torna Nicola Virdis sul palco di Italia’s Got Talent, il comico torinese capace di rivelare tanti personaggi, tra cui l’apprezzatissimo nerd Anni 80. La sua performance ha convinto la conduttrice, Lodovica Comello, ad assegnare il Golden Buzzer a sua disposizione e a portare il trentaseienne sassarese direttamente alla finale del programma che andrà in scena nella serata di venerdì 22 marzo 2019. Una comicità che viene definita “surreale” da Claudio Bisio, mentre Frank Matano si è stupito per la lavagnetta nascosta per tutto il tempo dell’esibizione, anche se ha definito la sua performance meno efficace rispetto a quella delle audizioni. Ludovica Comello però è arrivata in soccorso di Virdis quando si paventava la sua esclusione dalla finalissima di Italia’s Got Talent. La conduttrice si è giocata il suo jolly premendo il Golden Buzzer e portando dunque “d’imperio” il comico all’atto conclusivo della trasmissione. Una scelta importante per una comicità davvero molto particolare, con Virdis che non ha mai proferito parola nel corso della sua esperienza nella trasmissione, tanto che Mara Maionchi si è rallegrata: “Visto che ci sono io a dire tante stron*ate, sono felice che tu non ne dica neanche una”.

NICOLA VIRDIS, IL SORRISO PORTATO NEGLI OSPEDALI

In effetti per Nicola Virdis l’esibizione capace di rompere il ghiaccio e di renderlo un vero personaggio in questa edizione di “Italia’s Got Talent” è stata quella delle audizioni: sulle note di “Total Eclipse of the Heart”, al momento del celeberrimo “turn around” Virdis ha cominciato a girare davvero, interpretando dunque alla lettera il testo della canzone. Una formula ripetuta anche nella seconda esibizione sulle note di un’altra hit Anni 80, “Please Don’t Go”, una trovata come detto stavolta definita un po’ ripetitiva da Frank Matano ma non da Lodovica Comello, che ha considerato inconcepibile l’esclusione dalla finale del particolarissimo talento di Nicola. I suoi baffi e la sua fisicità particolari sono ormai un marchio di fabbrica inconfondibile, ma Nicola Virdis ha alle spalle anche una lunga gavetta, che lo ha portato spesso nelle corsie degli ospedali di Torino, la città dove vive e si esibisce, a portare un sorriso ai bambini malati.





