Paola Caruso, appello all’ex Francesco Caserta/ Lui risponde: “sistemeremo tutto”

Paola Caruso rivolge un appello all’ex compagno e padre di suo figlio Michele, Francesco Caserta. Dal salotto di Live – Non è la D’Urso dove ha presentato per la prima volta in tv suo figlio, l’ex Bonas di Avanti un altro ha rivolto un appello a Francesco Caserta che non si è presentato in ospedale il giorno in cui Michelino è nato. Le parole della Caruso hanno avuto effetto perchè Francesco Caserta, su Instagram, ha risposto all’appello di Paola Caruso. “Anche se non c’è più nessun noi, so quanto ci siamo amati, Michelino è il frutto dell’amore” – ha detto la Caruso ai microfoni di Barbara D’Urso dicendosi pronta ad effettuare i test del Dna. L’ex Bonas, poi, ha rivolto un appelo a Francesco: “Ti aspettiamo quando vuoi, se vuoi fare il padre Michelino è qui”, ha concluso la Caruso che ha poi ricevuto la risposta che aspettava.

FRANCESCO CASERTA RISPONDE ALL’APPELLO DI PAOLA CARUSO

Le parole di Paola Caruso hanno colpito Francesco Caserta che ha risposto alla mamma di Michelino su Instagram. “Mi sono accorto solamente adesso dei numerosi messaggi che mi avete inviato in direct“, ha fatto sapere Francesco su Instagram. “Ho guardato i video della puntata di stasera – ha aggiunto riferendosi alla presenza di Paola Caruso a Live – Non è la D’Urso– e posso solamente dire che il tempo sistemerà ogni cosa. Ho un cuore e soprattutto un cervello, fortunatamente. Sistemeremo ogni cosa. Tempo al tempo”. Paola e Michelino, dunque, incontreranno presto Francesco Caserta? L’ex Bonas, a Barbara D’Urso, aveva spiegato di aver inviato un messaggio all’ex compagno il giorno del parto, ma di non essere mai stata contattata. Dalle parole di Francesco Caserta, però, l’incontro potrebbe essere vicino.





© RIPRODUZIONE RISERVATA