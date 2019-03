Paolo Bonolis/ “Ciao Darwin è trash? No! Il problema sono le etichette…”

Paolo Bonolis, stasera sarà il conduttore della seconda puntata di Ciao Darwin 8, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Intervistato tra le pagine de La Stampa, ha esordito raccontando proprio il tema della serata, la sfida sarà tra le squadre Gay Pride, capitanata da Vladimir Luxuria, e i Family Day, con il ritorno di Povia. Il tema è delicato e il conduttore, vuole donare al pubblico qualcosa di importante trattandolo in maniera “leggera”: “Magari può essere utile. – spiega – Le contrapposizioni ideologica, culturale, politica, religiosa, sentimentale creano solchi e distanze. Se poi ci mettiamo il bombardamento quotidiano che incita alla divisione, come una goccia cinese che alla fine riesce a bucare le teste, grazie anche ai pregressi storici che l’hanno fatta maturare. Quindi, se scherziamo su un tema così importante, è possibile che passi l’idea che l’amore è amore, e che si può condividere”. Lo show del venerdì sera è molto faticoso ma appare come un disegno morale trasversale ai tempi “che comunque male non fa”.

Paolo Bonolis: “Ciao Darwin trash? Il problema delle etichette…”

Ciao Darwin è davvero trash come si dice? Per Paolo Bonolis il problema sono le etichette: “Quella del trash è l’etichetta di Darwin: che certo, lo racconta, ma lo fa consapevolmente. Il trash vero è quello inconsapevole: e allora fa paura”. Altro stereotipo? Il trattare male gli ospiti nei confronti dei difetti fisici. “Un’altra etichetta. Io la chiamerei piuttosto assenza voluta di ipocrisia. E infatti gli ospiti lo capiscono perfettamente, nessuno se la prende mai. Anzi, mi sono grati, loro e i telespettatori, perché non uso quel linguaggio per me ormai insopportabile, del politicamente corretto televisivo”. E se disponesse di una bacchetta magica, proporrebbe al suo pubblico un programma di divulgazione: “Letteratura, cinema, scienze, arti figurative, quel che si vuole: il bello sarebbe affrontare ogni argomento senza incrostazioni né mistificazioni”. E sulla possibilità di rifare Sanremo? “Ma proprio no. E non solamente per un problema logistico, è chiaro che gli spazi del Teatro Ariston non sono più adeguati ai tempi. Non c’è più un mercato discografico. Si pensa solo ai brani che possono andare in radio. Insomma, non dico che non vada bene: dico che non mi interessa”.

