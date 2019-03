Uomini e Donne/ Andrea Zelletta bacia e perde tutte: è polemica! (Trono Classico)

La settimana di Uomini e Donne si conclude con una nuova puntata dedicata al trono classico. Andrea, Angela e Giulia tornano in studio ma si parte proprio da Zelletta che è uscito con Natalia, Muriel e Klaudia. È con loro te che il percorso di fa più importante, mentre vanno male le cose con Federica, che all’inizio sembrava essere la sua preferita. E infatti, come svelano le anticipazioni del vicolodellenews, la ragazza è molto arrabbiata con Andrea per l’esser stata messa in panchina. Lo fa presente in studio a Uomini e Donne ma Andrea conferma che l’interesse nei suoi riguardi è ormai scemato. Questo scatena l’ira della corteggiatrice che, in tutta risposta, lascia la sua postazione e saluta tutti. Andrea non la frena e, anzi, è pronto a vedere le sue esterne.

ANDREA BACIA E PERDE TUTTE

Andrea Zelletta è uscito con Klaudia, che ha deciso di fargli una sorpresa in albergo. I due guidano insieme, si divertono, poi si abbracciano e parte un lungo bacio. In studio, Muriel quasi non reagisce, mentre Natalia è furiosa. Questo perché in esterna con lei è accaduto quasi la stessa cosa. Andrea e Natalia passeggiano sul lungotevere, si stuzzicano, si abbracciano poi lui la prende e la bacia con passione. I baci, però, non solo solo due ma ben tre. Andrea ha infatti baciato anche Muriel e tutte e tre nello stesso giorno. La visione del lungo bacio con Muriel, porta Natalia a lasciare lo studio. Mentre il tronista le corre dietro, le altre due corteggiatrici lasciano lo studio. Andrea, al suo ritorno, è quindi da solo.

