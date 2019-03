Uomini e Donne/ Armando Incarnato fuori? Tutti contro il cavaliere (Trono Over)

Quando si parla del trono Over di Uomini e Donne le polemiche non mancano mai. E nelle ultime ore le critiche sul web sono davvero tante e si rivolgono in primis ad un cavaliere ben noto: Armando Incarnato. Tutto nasce da una frase detta a Luisa nel corso della sua sfilata. Un po’ polemico con la dama, e non apprezzando il suo outfit, Armando è sbottato con una frase che ha fatto indignare il pubblico femminile e far piangere Luisa. “Mettiti la maschera che sei più carina mascherata. Madonna mia, che vergogna. Di donna non hai nulla, per questo gli uomini ti scartano. Guarda quanto sei brutta” ha detto il cavaliere a Luisa, lasciando il pubblico interdetto. Questo ha scatenato sul web una lunga serie di critiche da parte dei telespettatori di Uomini e Donne.

PIOGGIA DI CRITICHE PER ARMANDO INCARNATO

Ecco alcune delle critiche rivolte al cavaliere di Uomini e Donne: “Armando è stato pessimo, non si dice ad una donna che è brutta perché lui è brutto dentro!”; e ancora “Odioso Armando!! Con tutto quello che ha combinato é ancora lì che fa la morale….!”; “Armando è una brutta persona lui si permette di offendere , dovrebbe guardarsi allo specchio prima di giudicare una donna e darle della brutta…” Insomma il gesto di Armando proprio non è stato gradito dal pubblico e c’è chi chiede a gran voce che venga mandato via, visto anche quanto accaduto alcuni mesi fa con Noel Formica. Vedremo se la redazione di Uomini e Donne ascolterà la richiesta del web oppure lascerà correre il comportamento discutibile del cavaliere.

