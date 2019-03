Urban Theory/ Video, Golden Buzzer di Federica Pellegrini a Italia’s Got Talent

Gli Urban Theory sono pronti alla finalissima di Italia’s Got Talent di venerdì 22 marzo 2019: i ballerini esperti di “tutting” hanno conquistato Federica Pellegrini, con la campionessa mondiale di nuoto che ha assegnato ai liguri il suo Golden Buzzer ed il conseguente accesso diretto all’atto conclusivo del programma. Lo stile di ballo degli Urban Theory è estremamente particolare, il “tutting” è uno stile di danza interpretativa contemporanea che si focalizza sull’abilità del ballerino di creare posizioni geometriche e movimenti in cui predomini l’angolo retto, riportandone la definizione esatta. E l’intensità di questa loro particolare arte ha colpito fortemente la Pellegrini che ha deciso di spendere il suo Golden Bozzer definendo l’esibizione dei ragazzi originari di Camporosso, in provincia di Imperia, come: “Un cazzotto nello stomaco”. Nel senso positivo del termine, ovviamente, una performance di grande qualità, velocità di esecuzione e intensità stilistica che non ha lasciato indifferenti neanche gli altri giudici: è stata però Federica Pellegrini a premere l’ambito bottone e a spalancare agli Urban Theory, in un colpo solo, le porte della semifinale.

URBAN THEORY, “TANTE EMOZIONI DIVERSE IN 100 SECONDI”

Jessica Demaria, Fabiano Paglieri, Lorenzo Piantoni, Riccardo Marano e Davide Sala: questi i nomi dei cinque componenti degli Urban Theory che hanno dominato il palco di “Italia’s Got Talent”, tanto da guadagnarsi il Golden Buzzer e l’ingresso in finale. Nel territorio della provincia di Imperia tutti stanno seguendo con molta simpatia l’avventura dei ragazzi che hanno saputo emozionare con la loro energia il tavolo dei giudici di Italia’s Got Talent. “Tante emozioni diverse in 100 secondi”, ha affermato Claudio Bisio, ma come detto è stata Federica Pellegrini ad “adottare” il gruppo scatenandone l’esultanza sul palco dopo aver premuto il Golden Buzzer. Ancora molto giovani, nelle interviste e le dichiarazioni rilasciate durante l’esperienza a Italia’s Got Talent gli Urban Theory hanno dimostrato di essere molto umili e alla mano, definendo l’esperienza televisiva “un tentativo” in quello che è un percorso artistico ancora molto lungo da compiere. E in Liguria nelle province di Savona e Imperia, terre di nascita dei cinque Urban Theory, si stanno moltiplicando sui social gli appelli al televoto per spingere verso la vittoria gli Urban Theory durante la finale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA