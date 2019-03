URSULA BENNARDO E’ INCINTA DI SOSSIO ARUTA/ L’annuncio a Uomini e Donne

Sossio Aruta e Ursula Bennardo presto genitori. Ebbene si, una delle coppie più amate del Trono Over di Uomini e Donne hanno annunciato di essere in attesa di un bambino. Stando a quanto rivelato da Il Vicolo delle News, la coppia ha annunciato proprio negli studi televisivi del dating show la gravidanza. Una notizia bellissima per la coppia che non aveva mai nascosto il desiderio di mettere su famiglia. Sia Sossio che Ursula hanno già dei figli, nati dalle precedenti relazioni, ma la nascita di questo bambino li riempie di gioia. I due protagonisti di Uomini e Donne durante la prossima puntata del Trono Over non solo hanno fatto ritorno nello studio dove si sono incontrati, ma hanno anche annunciato che presto allargheranno la famiglia. Poco dopo, infatti, hanno mostrato l’ecografia a Maria De Filippi facendo emozionare tutto il pubblico in studio.

Ursula Bennardo incinta

La notizia è stata accolta con grande felicità in tutto lo studio di Uomini e Donne. Anche gli opinionisti, in particolare Gianni Sperti, hanno gioito nell’apprendere una cosa bella notizia lasciando da parte una volta e per tutti i dissapori nati durante le precedenti esperienze di Ursula e Sossio. I due, infatti, avevano partecipato alla prima edizione di Tempation Island Vip mettendo a rischio la loro storia d’amore. L’esperienza televisiva, infatti, aveva spinto Ursula ad uscire da sola dal programma, ma Sossio dopo aver ammesso le sue colpe era tornato negli studi di Uomini e Donne per riconquistare il cuore della dama. Dopo un bel pò di tempo Sossio è riuscito a fare nuovamente breccia nel cuore di Ursula convincendola ad uscire dal programma con lui. Nonostante molte dame e gli stessi opinionisti fossero contrari ad un ritorno di fiamma, alla fine Ursula ha seguito il suo cuore tornano tra le braccia di Sossio. Un amore che oggi prosegue alla grande e che tra nove mesi li renderà genitori di un bellissimo marmocchio!

