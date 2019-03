Veronica Lepri/ La ballerina anticipa: Ci sarà una bella sorpresa (Ciao Darwin 2019)

Veronica Lepri fa parte del corpo di ballo di Ciao Darwin 2019, Terre Desolate. Il suo nome non è nuovo tra quelli che figurano tra i dancer del programma di Paolo Bonolis, dal momento che già nel 2016 militava tra i ballerini del popolare show di Canale 5. In quell’occasione, in particolare, il suo nome era tra quelli più gettonati sui social, complice il suo talento, ma soprattutto la sua straordinaria bellezza. Capelli rosso fuoco, pelle chiara e occhi profondi, la Lepri ha di recente dato appuntamento a tutti pubblicando uno scatto sui social. Nell’Immagine, che la ritrae con gli abiti di scena assieme alle altre protagoniste del corpo di ballo, si lascia immortalare di spalle, mentre mostra, assieme alle sue bellissime colleghe, le sue curve mozzafiato. Ma non è tutto: nella didascalia che accompagna l’immagine la ballerina anticipa che questa sera, in occasione della seconda puntata della seconda stagione, sono attese importanti novità. Di cosa si tratta?

Veronica Lepri, in arrivo “una bella sorpresa”?

Quale sarà la novità che Veronica Lepri, in occasione della nuova puntata di Ciao Darwin 8 dedicata allo scontro tra il popolo gay pride contro i protagonisti del family day, ha anticipato attraverso il suoi profili social? Per il momento, sugli account della protagonista tutto tace, ma per scoprirlo, proviamo ad analizzare la didascalia che negli ultimi giorni ha condiviso su Instagram: “Chi non guarderà Ciao Darwin è una brutta persona” si legge in un’immagine che la ballerina ha pubblicato qualche giorno fa, “E poi ci sarà una bella sorpresa… Ah e buongiorno #ciaodarwin8 #mediaset #tv #dancers”. A cosa si riferisce la Lepri quando, postando uno scatto assieme alle altre protagoniste del corpo di ballo dello show di Paolo Bonolis, anticipa una sorpresa? In attesa di ulteriori sviluppi, non resta che seguire gli indizi e attendere l’appuntamento in onda questa sera.

I commenti alle coreografie di Veronica Lepri

Dopo aver partecipato alla prima puntata della nuova stagione di Ciao Darwin 8, Venonica Lepri ha sorpreso tutto il suo pubblico sui social pubblicando uno scatto che ritrae il suo fisico scolpito. Un vero e proprio regalo ai suoi numerosissimi follower, che hanno ringraziato commentando le sue straordinarie coreografie: “Sei fantastica, io guardavo solo te, scrive un follower, “La mora stupisce, la bionda rapisce, la rossa colpisce! La sua performance mi ha lasciato letteralmente colpito signorina”, gli fa eco un altro. E poi ancora: “Devo ammettere che sei stata la cosa che mi è piaciuta di più”, scrive un follower tra i commenti, “la tua bravura, unita all’audacia e al fascino, a tratti animalesco, ti consentono di distinguerti dal gruppo già di alto livello”. Parole alle quali la Lepri ha scelto di replicare: “Grazie per aver letto in me tutto questo, è un bellissimo messaggio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA