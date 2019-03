Vincitore Italia’s Got Talent 2019/ Chi è? Lorenzo Tronconi favorito ma…

Stasera andrà in onda in diretta su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terreste al canale 311 o 11, la finalissima di Italia’s Got Talent 2019. Chi vincerà questa nuova edizione? L’appuntamento con l’importante rivelazione e l’incoronazione del migliore di questa edizione del talent show di Sky Uno è per stasera ma in rete il pubblico è già pronto a fare i primi pronostici in vista della finalissima. Tra i favoriti al podio e alla vittoria finale c’è proprio uno dei giovani finalisti ovvero Lorenzo Tronconi, 15 anni, di Russi. Il giovane si è presentato sul palco del programma come cantante e musicista portando a casa già la standing ovation del pubblico e i complimenti dei quattro giudici per via del suo timbro importante e particolare e della sua estensione che gli hanno permesso di eseguire magnificamente di “True Colors” di Cindy Lauper. I talent dedicati ai cantanti sono già tanti, questo alla fine conterà mettendo Lorenzo fuori dalla corsa alla vittoria? (Hedda Hopper)

Italia’s Got Talent 2019, chi vincerà? I 15 finalisti

Chi vincerà Italia’s Got Talent 2019? Ecco i finalisti. Andrea Paris: La magia comica è la nuova materia che si è inventato. I suoi numeri sono sempre conditi da una grande verve comica. Gianluca Falletta: lo specialista in proiezioni visive che ha emozionato tutti con le sue storie visual raccontate sui corpi. Lorenzo Tronconi: nonostante la giovane età possiede un’ugola d’oro da standing ovation. Coro Divertimento Vocale: è un coro molto particolare che unisce elementi da rumoristi a vocalità vere e proprie. Nicola Virdis: uno dei personaggi più divertenti di questa stagione. Samuel Olatidoye: il ballerino che unisce i movimenti robotici alla leggiadria della danza classica. Mini Raptor: i giovani ballerini con una tecnica da invidia. Aurora Leone: nonostante abbia appena 19 anni, sa perfettamente come fare ridere il pubblico. Ernesto Dolvi: il sassofonista napoletano. Silent Rocco: il mimo che esprime le emozioni in rigoroso silenzio. Simone Savogin: il doppiatore di videogame e le sue emozionanti poesie. Gypsy Musical Academy: la scuola di ballo e canto di Torino. Alex e Alice: i due ballerini che hanno raccontato la storia di una fine d’amore attraverso i movimenti di una danza originale e molto comunicativa. Antonio Sorgentone: il pianista rock ’n’ roll. Urban Theory: la crew di ballo che si è inventata una danza davvero sui generis.

Come si vota

I concorrenti rimasti in gara sono 15 e si sfideranno dimostrando ancora una volta tutto il loro talento, cercando di portarsi a casa il primato di questa quarta stagione, una emozionante parentesi televisiva che ha saputo portare sul palcoscenico del programma, ugole d’oro, pelle d’oca, ballerini incredibili, maghi pazzeschi, comici da lacrime agli occhi e commoventi poeti. I finalisti potranno essere votati attraverso l’applicazione ufficiale del programma, disponibile per iOS e Android. In alternativa, potete anche collegarvi al sito: italiasgottalent.it. Spazio anche per le votazioni attraverso il Decoder Sky connesso a Internet. Si potrà esprimere il proprio parere anche tramite Twitter, con un messaggio all’account “@SkyUno”, ‘’@TV8it’’ oppure all’account “@IGT_official” con il codice o il nome del finalista prescelto preceduto dalla parola “Voto”. In ultimo, potrai inviare un messaggio di testo al numero 4770470 con il codice del tuo talento preferito. Chi conquisterà il pubblico portandosi a casa la vittoria? Per poterlo scoprire, non ti rimane altro che sintonizzarti su SkyUno a partire dal prime time e godere appieno della finale di Italia’s Got Talent 2019!



