VLADIMIR LUXURIA/ Video, farà pace con Povia e canteranno insieme? (Ciao Darwin 2019)

Vladimir Luxuria sarà protagonista della prossima puntata di Ciao Darwin – Terre Desolate, in onda venerdì 22 marzo su Canale 5. Paolo Bonolis ha fortemente voluto la sua presenza a capo della compagnia del Gay Pride, che si scontrerà con quella del Family Day, sostenuta e guidata da Giuseppe Povia, il cantante di Luca era Gay. Tra i due capitani non c’è un particolare feeling, come ha dimostrato la polemica a più riprese che li ha visti coinvolti fin dai tempi della partecipazione di Povia al Festival di Sanremo. Ma Bonolis, che è un coraggioso della televisione italiana, a distanza di 10 anni dall’inizio della lite, li ha voluti entrambi nel suo programma, convinto, forse, di poter sdrammatizzare l’astio che allontana la Luxuria da Povia con la sua solita e intramontabile ironia. Ad affiancarlo, come sempre, ci sarà il fedele compagno di avventure Luca Laurenti. Chissà se l’accoppiata Luxuria – Povia sarà vincente nella gara di ascolti contro la prima puntata della Corrida di Carlo Conti.

Vladimir Luxuria Vs Giuseppe Poviaa Ciao Darwin 2019

La discussione che ha visto coinvolti Vladimir Luxuria e Giuseppe Povia risale all’indomani del Festival di Sanremo 2009, condotto, non a caso, da Paolo Bonolis stesso. Il cantante era in gara con la canzone Luca era gay, arrivata al secondo posto ma apprezzata così tanto dalla critica da ricevere il Premio Mogol. La scelta non è piaciuta a Vladimir, che si è sentita offesa non soltanto in riferimento al suo orientamento sessuale, ma anche e soprattutto per aver dovuto vedere una canzone come quella, a suo parere offensiva nei confronti degli omosessuali, premiata anche con un premio assegnato al cantante da persone competenti in materia. Se i toni della Luxuria sono stati, come nel suo stile, aspri e diretti, Povia, qualche anno dopo, in riferimento alla questione, è stato un po’ più diplomatico, sostenendo di nutrire una bella simpatia nei confronti della Luxuria. Giuseppe ha anche ironizzato sull’attacco alla sua canzone, sostenendo di immaginare Vladimir, sotto la doccia, intenta a cantare proprio il brano della discordia. Magari venerdì potrebbe chiederle se lo fa davvero…

Vladyland: la musica di Vladi

Intanto Vladimir Luxuria si gode la distribuzione su Spotify del suo primo disco, Vladyland, entrando anche lei a far parte del mondo musicale, proprio come il rivale Povia. In un intervista rilasciata a Sky Tg 24, la Luxuria ha parlato proprio del suo nuovo esperimento canoro. Non è stata una sua idea quella di dedicarsi alla musica, ma di due “signor svizzeri” che hanno dato vita al progetto. Il disco sembra ripercorrere le note dei brani anni Ottanta, o meglio “delle prime discoteche. Un atto d’amore verso il mio periodo giovane”. Eppure c’è anche della dolcezza nelle canzoni di Vladi. Il brano Nuvola è “una ninna nanna per tutti i bambini del mondo. È un nomignolo affettuoso, nuvola. E ricorda anche un po’ le nuvole di Fabrizio De Andrè”, afferma. Alla domanda se le canzoni, a suo parere, possano mai diventare uno show, Vladimir resta vaga. Le piacerebbe, ma è presto parlarne. In questo momento, musicalmente parlando, afferma di sentirsi come sospesa tra la Cenerentola di Prokof’ev e Mahmood: “Sono transgender anche nella musica!”

Video, il disco di Vladimir Luxuria





© RIPRODUZIONE RISERVATA