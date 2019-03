Alessandra Angeli chi è/ Angelina: “Noi transessuali siamo discriminati!” (Tv Talk)

Tra gli ospiti di Tv Talk nella puntata di sabato 22 marzo 2019 ci sarà anche Alessandra Angeli detta “Angelina”, personalità del mondo transgender che ha messo alle spalle alcune importanti esperienze televisive negli ultimi anni, a partire da quella come concorrente a “Pechino Express” fino a quella di reporter in “The Voice of Italy”. Angelina ha saputo raccontare, spesso anche come voce critica e fuori dal coro, la realtà dei transessuali, rivendicando diritti ma spesso mettendo in evidenza errori e criticando atteggiamenti poco costruttivi da parte della comunità alla quale appartiene. Ma al di là dei particolari, Angelina ha sempre combattuto una feroce battaglia contro l’omofobia portata avanti anche nei numerosi talk show nei quali ha partecipato, Tv Talk compreso, dove ci sarà anche la possibilità di commentare le azioni del Governo gialloverde e soprattutto le ultime dichiarazioni del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, riguardo le adozioni gay e i diritti degli omosessuali in Italia.

CHI E’ ALESSANDRA ANGELI? CONTRO LE IPOCRISIE VERSO GAY E TRANS

Angelina si è sempre battuta contro l’ipocrisia che avvolge il mondo transgender, e nei suoi post su Facebook si è spesso scagliata riguardo argomenti come il Family Day e le falsità dietro le quali spesso gli italiani si nascondono nel giudicare il mondo gay. Angelina una volta ha affermato: “Vi chiedo una grande cortesia; quando si parla di “familydayers, di “difensori dell’utero”, della “famiglia naturale” e di altri poveri str*nzi, potete evitare di argomentare sui miei social con “eh e poi magari vanno con I trans” come se fosse il peggior abominio che si possa compiere? La cosa mi urta il sistema nervoso perché alimenta uno stigma sociale fortissimo che poi paghiamo noi persone transessuali, soprattutto chi è finit* ad esercitare il meretricio perché non ha accesso al mondo del lavoro e ai diritti sociali proprio “grazie” alle categorie di minus habentes elencate sopra. Siccome siete in disaccordo con quelle categorie di subumani cercate di non essere come loro e di non portare esempi che discriminano una minoranza nella minoranza, a maggior ragione se anche voi fate parte di una di queste.” Un’abitudine a esprimersi senza peli sulla lingua che si potrà di nuovo vedere in azione a Tv Talk.





