Alessandro Borghese/ La mamma Barbara Bouchet: “Odio la cucina!” (Verissimo)

Da 4 Ristoranti a Verissimo. Alessandro Borghese sarà tra gli ospiti di Silvia Toffanin oggi pomeriggio su Canale 5, per un’intervista esclusiva che farà riavvolgere il nastro dei ricordi al noto chef. Una partecipazione che il pubblico di Verissimo ha colto con grande entusiasmo, considerando l’affetto che nutre nei confronti di uno dei cuochi più popolari di tutta la televisione italiana. Carismatico, divertente, sensibile ma soprattutto bravo. Alessandro Borghese ha aperto il suo primo ristorante a Milano due anni fa ed è pronto a svelare i dietro le quinte del suo lavoro alla Toffanin e a milioni di telespettatori. Non si parlerà solo del suo ristorante, ma anche del futuro in televisione, coi programmi Cuochi di Italia e 4 Ristoranti che continuano a riscuotere un grandissimo successo a distanza di tempo. Quali progetti per Borghese? Non resta che attendere l’inizio della trasmissione per scoprirlo.

Barbara Bouchet, mamma di Alessandro Borghese: “In cucina non sono come mio figlio”

Chissà che dalla Toffanin Alessandro Borghese non parli anche di sua madre Barbara Bouchet. Quest’ultima, in una intervista rilasciata a Io Donna, ha commentato in questi termini il percorso di suo figlio: “Non voleva proprio stare fermo nemmeno da bambino. Se sono dispiaciuta che non abbia intrapreso la strada del cinema? No, ma in parte lui è un attore in tv” ha detto. Per poi ribadire: “Gli attori terminano un progetto e poi aspettano la chiamata successiva. Spesso ho accettato dei ruoli che non mi piacevano per non far passare troppo tempo tra una parte e l’altra”. Di stare ai fornelli la Bouchet, invece, non sembra averne granché voglia, nonostante il figlio chef: “Non sono una persona che cucina. E oltretutto mangio pochissimo” ha concluso.

Alessandro Borghese nel finale di stagione di Jams

Non solo programmi di cucina per Alessandro Borghese, ma anche veri e propri ruoli in fiction di successo. Di recente il noto chef è stato ospite speciale di Jams 3, una serie tv per ragazzi in onda su Rai Gulp che affronta il tema delle molestie su minori. I protagonisti sono dei ragazzi della scuola media, che decidono di partecipare ad un contest di cucina. Proprio in questa occasione la piccola Joy diventa vittima di un insospettabile amico di famiglia. Dopo essersi confrontata coi suoi amici capirà che la vita va avanti e che tutto o quasi è superabile. I Jams dunque intraprendono una vera e propria corsa contro il tempo per arrivare a scuola, dove ad attenderli c’è lo chef Alessandro Borghese. Arrivano in ritardo, ma il loro talento ai fornelli li farà emergere…



