Amici 2019/ Diretta, squadre ed eliminati del 23 marzo: l’ultima felpa verde va a…

Amici 2019 prende il via tra poco con l’ultimo pomeridiano di questa edizione prima dell’inizio del serale. Sabato prossimo saranno i 12 ragazzi i protagonisti con i loro video e le loro storie, ma oggi Maria De Filippi dovrà mettere insieme i pezzi del prossimo serale iniziando da una doppia sfida a squadre e, quindi, la possibilità per uno dei ragazzi di ottenere l’ultima maglia verde disponibile. La conduttrice ha già sottolineato il fatto che sono solo 12 i posti disponibili al serale, salvo cambiamenti, e questo significa che solo uno di loro vi avrà accesso. I compagni scelgono Miguel Chavez per l’ultimo esame di questa edizione ma in realtà c’è qualcuno che ha la media del nove e quello è Alvis. Solo se il cantante fallirà i tre step o uno di essi, toccherà ad un altro seguire lo stesso iter fino a quando il posto vacante non sarà coperto.

L’ELIMINAZIONE DI MIGUEL

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 2019 rivela che Alvis non solo si presenterà davanti ai giudici esterni ma otterrà i tre sì che servono per indossare la maglia verde. A questo punto il serale è completo mentre Federico, Federica e lo stesso Miguel non possono far altro che lasciare lo studio tra le lacrime. In particolare, proprio il ballerino sarà quello più dispiaciuto e con lui anche i professionisti del programma che entreranno per salutare il loro collega mentre Maria De Filippi promette loro che se si deciderà di aggiungere un posto o servirà un sostituto sarà uno di loro ad essere contattato, in caso contrario potranno presentarsi alla prossima edizione del programma ottenendo così un’occasione in più per vedere cambiato il loro destino. I tre non possono far altro che dire sì ma le polemiche non sono mancate nel pomeriggio della registrazione e non mancheranno nemmeno oggi, questo è sicuro.

DIRETTORI ARTISTICI, GIUDICI E OSPITI DEL SERALE

Gli altri tasselli del serale che verranno svelati oggi non sono poi molti. Amici 2019 prenderà il via la prossima settimana con la sua ultima fase ma i nomi dei vip presenti sono ancora pochi. Dopo l’annuncio che Ricky Martin sarà a capo di una delle due squadre del serale, oggi la conduttrice annuncerà che toccherà a Vittorio Grigolo occuparsi dell’altra (molto probabilmente quella in cui si trova Alberto Urso). Le due squadre verranno guidate nuovamente da Giuliano Peparini che tornerà al posto dell’uscente Luca Tommassini che lo scorso anno lo ha sostituito al meglio, ma chi ci sarà a giudicarli? A quanto pare tra i giudici di questo Amici 2019 ci sarà la già annunciata Loredana Bertè mentre gli altri nomi sono ancora top secret sia che essi siano graditi ritorni sia che siano delle new entry. Sicuramente i nuovi dettagli saranno rivelati in settimana ma l’altro annuncio di oggi riguarderà Pio e Amedeo, ospiti fissi del serale di Amici 2019.



