Amici 2019 serale, squadra bianca e blu/ Lista concorrenti, formazione ed eliminati

Due squadre, bianchi contro blu guidati da due direttori artistici, Vittorio Grigolo e Ricky Martin, ma quali saranno gli allievi che accederanno al serale e quali dovranno fare le valigie e tornare a casa proprio oggi? Maria De Filippi ha già annunciato nello scorso pomeridiano che i posti al serale sono solo 12 e questo significa che, ufficialmente, c’è solo un posto ancora disponibile mentre i ragazzi a rischio sono molti di più. Dopo la fuga di Alessandro Casillo, che ha preferito ritirarsi per non perdere se stesso alla fine (e senza ottenere un banco al serale), sono rimasti in gioco ancora Miguel Chavez. Alvis, Federico Milan e Federica Marinari. Toccherà a loro combattere per ottenere il banco al serale di Amici 2019 ma le prime anticipazioni del pomeridiano di oggi rivelano che solo uno di loro alla fine accederà alla fase finale, ma chi?

ALVIS SI AGGIUNGE ALLA SQUADRA

Secondo quanto riporta ilvicolodellenews sembra che il fortunato sia l’unico ad avere una media del nove e quindi pronto a presentarsi davanti alla commissione per l’esame, ovvero Alvis. Il cantante è infatti il primo e l’unico che avrà la possibilità di affrontare i tre step con la speranza di avere tre si e arrivare al serale e alla fine ce la farà in barba ai tre compagni costretti ad andare via ad un passo dalla realizzazione del loro sogno. Ma le novità non finiscono qui perché se Alvis otterrà la felpa verde, Miguel porterà a casa la borsa di studio di Banca 5 tra le lacrime e la commozione generale, quella dei professionisti di Amici compresi. La conduttrice promette ai tre che se ci sarà possibilità di aggiungere dei ragazzi li chiameranno ma li invita anche a presentarsi nella prossima edizione visto che sono alcuni degli ultimi ad essere entrati nella scuola.

LA LISTA DEGLI ALLIEVI AL SERALE E LA FORMAZIONE DELLE SQUADRI

Con Alvis la classe di Amici 2019 per ora è al completo e sarà proprio nel pomeridiano di oggi che i 12 ragazzi saranno divisi nella squadra blu e in quella bianca ma senza sapere ancora quale sarà il direttore artistico che li seguirà al serale. Secondo le anticipazioni riportate dal Vicolodellenews sembra che oggi pomeriggio conosceremo la formazione completa della squadra blu e di quella bianca. Della prima faranno parte Jefeo, Tish, Alberto e i ballerini Valentina, Mowgly, Vincenzo. Della squadra bianca faranno parte i cantanti Alvis, Giordana Angi, Mameli e Ludovica e i ballerini Umberto e Rafael. Alcuni parlano già di uno sbilanciamento a favore della squadra bianca in confronto alla blu che sembra meno forte nella classe di ballo, sarà vero? Lo scopriremo solo al primo serale in onda il 30 marzo.



