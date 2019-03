Andrea e Veronica dopo C’è Posta per te/ La tradiva: lei l’ha perdonato? La verità…

A C’è Posta per te la storia di Andrea e Veronica ha sollevato molte critiche ma anche molti apprezzamenti. Questi ultimi sono stati tutti per la donna, che ha deciso di non perdonare i numerosi tradimenti del compagno dal quale ha avuto due figli. Nonostante, infatti, la presenza di bambini, Andrea ha tradito la sua compagna, anche quando era in attesa del suo secondo figlio. E se questo inizialmente è stato perdonato dalla donna, quando lui ha continuato ad esserle infedele, lei ha deciso di mettere un punto e dire basta a questa situazione. Lui ha chiesto aiuto a Maria De Filippi e C’è Posta per te per fare un’ultimo e disperato tentativo di riconquistarla che però non è bastato. Veronica è rimasta della sua idea e ha infatti deciso di chiudere la busta.

VERONICA NON HA PERDONATO ANDREA DOPO C’E’ POSTA PER TE

Una decisione appoggiatissima dal pubblico di C’è Posta per te che, tuttavia, ad oggi si chiede se Andrea e Veronica siano tornati insieme o se la donna abbia deciso di tornare sui suoi passi e perdonarlo. A svelarlo è un messaggio social scritto da Veronica, con la quale conferma la decisione presa nello show di Canale 5: “Ho perdonato già troppo, ho subito abbastanza” ha fatto sapere Veronica, come riportato dal vicolodellenews. La donna ha quindi chiuso definitivamente il capitolo con Andrea dopo i tanti tradimenti ricevuti e oggi è felice, probabilmente con un nuovo compagno. Poco si sa, invece, di come Andrea abbia preso la cosa e se ad oggi abbia una nuova compagna.

