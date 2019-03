Angela e Roberto sposati dopo C’è Posta per te/ Lui l’aveva umiliata perché sterile

La storia di Angela e Roberto a C’è Posta per te aveva fatto indignare il web. Dopo tanti anni insieme, l’uomo aveva deciso di lasciarla per un presunto tradimento da lei negato. A scatenare le critiche del pubblico sono state alcune dichiarazioni fatte da Angela sull’ex compagno. E, per la precisione: “In tutti questi anni che abbiamo passato insieme, ci sono state tante cose che mi hanno ferito di te. Come le tue risposte sul matrimonio ‘Tu dammi un figlio che io ti sposo’, ma tu sai che non posso avere bambini. Questa cosa mi ha fatto male.” Il fatto che lui l’avesse denigrata perché sterile ha sollevato un polverone, soprattutto di fronte al fatto che, nonostante fosse lei a chiedergli scusa, lui le avesse anche chiuso la busta in faccia.

ANGELA E ROBERTO SPOSATI DOPO C’È POSTA PER TE

È per questo che quanto accaduto subito dopo la messa in onda della loro storia a C’è Posta per te lascia tutti senza parole. Non solo Angela e Roberto, dopo l’incontro a C’è Posta per te, hanno avuto modo di rivedersi ma hanno anche fatto pace. I due sono tornati insieme e soli pochi giorni dopo si sono sposati! Ebbene sì: Angela e Roberto sono convolati a nozze e, per la precisione, il 4 febbraio 2019, come svela Fanpage. Pensare che la puntata che li ha visti protagonisti è andata in onda il 26 gennaio, dando loro modo di rivedersi a pochissimi giorni dal matrimonio. Oggi sembra che le cose tra Angela e Roberto stiano procedendo per il meglio e che la serenità sia finalmente tornata nella coppia che tanto ha fatto discutere a C’è Posta per te.

