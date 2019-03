BARBARA D’URSO VS LA PIANTA/ Video choc su Instagram: “distrugge” gli studi Mediaset

“VIDEO CHOC!!!”, annuncia ironica Barbara d’Urso, che sul suo profilo Instagram – spin-off dei suoi programmi tv – pubblica spesso contenuti nonsense e grotteschi. È il caso del video della pianta, che in breve tempo ha raggiunto quota 100mila visualizzazioni. Nella didascalia, Carmelita fa il verso a se stessa, con la scritta a lettere cubitali che introduce il post. “Voi pensate di vedermi, ma vi sbagliate, questa sera non ci sono per nessuno… tranne che per una bella pizza”. Pensate: non c’è nemmeno per una diretta televisiva. Dopo il successo di pubblico (ma non di critica) del suo nuovo/vecchio show, Barbara si gode qualche ora di meritato riposo. Gli studi Mediaset sono ormai la sua casa, anche se è meglio non farglielo intendere: potrebbe prenderlo alla lettera. E potrebbe fare, magari, peggio di quanto ha fatto finora.

L’incidente di Barbara d’Urso

La “saga della pianta” di Barbara d’Urso va avanti ormai da quattro giorni. Il primo post risale al 19 marzo scorso, e la vede giocare con una collaboratrice a nascondino. In barba ai suoi 60 anni, Barbarella si accuccia dietro al vaso per passare inosservata (più o meno). Ieri sera si riprende ancora mentre sposta suppellettili, il tutto sotto lo sguardo rassegnato dei receptionist Mediaset. Alla fine, il vaso in questione cade riversando il suo contenuto a terra. Nessuno le rimprovera nulla; al contrario, chi la vede scoppia a ridere. “Mi aiutate?”, chiede lei per rimediare. Chi la riprende continua a ridere: “No, fai da sola”. Come a dire: chi rompe paga. Tranne nel caso in cui ti paghino per rompere.





