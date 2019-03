Carmine e Marianna dopo C’è Posta per te/ Video, si sono lasciati? L’indizio…

Nell’ultima puntata di C’è Posta per te 2019 si è parlato di una storia d’amore interrotta. I protagonisti sono Marianna e Carmine, insieme da nove anni prima di interrompere la loro storia d’amore. Alla base della fine di questo rapporto una diversa visione della vita: la volontà di lui di rimanere nel suo piccolo paese di campagna ad occuparsi dell’azienda agricola e quello di lei di allontanarsene e vivere esperienze diverse. Questo porta Marianna a chiudere ma, a distanza di qualche mese, capisce di aver sbagliato a lasciarlo e chiede aiuto a C’è Posta per te per recuperare il rapporto. Lui tentenna e ammette: “Io sono sempre stato molto deciso. Fin da quando stavamo insieme da sei mesi, le ho detto che io avrei sempre voluto vivere lì. Forse lei ha tentato il concorso perché voleva fuggire, non voleva stare giù.”

DOPO C’E’ POSTA PER TE CARMINE E MARIANNA SI SONO LASCIATI DI NUOVO?

Alla fine, Carmine decide di dare un’altra chance a Marianna ma con l’obiettivo di capire quali fossero ora i reali sentimenti tra loro due. Ma cosa è quindi accaduto dopo questo loro incontro, con lieto fine, a C’è Posta per te? Pare che le cose non siano andate benissimo come sperato o almeno è questo che lascia intendere il profilo social della ragazza. Infatti, come sottolinea Fanpage, dal profilo lavorativo di Marianna si capirebbe che la ragazza non è tornata a vivere a Conca della Campania, dove il fidanzato vive e gestisce un’azienda agricola ma sarebbe ancora a Roma, dove vive e lavora in una società che risulta averla assunta a febbraio 2019, quindi dopo avere registrato la puntata di C’è Posta per te che l’ha vista protagonista con Carmine.





