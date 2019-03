C’è posta per te 2019, il meglio di/ Le storie da Denise e Deborah a Roberto e Angela

C’è posta per te torna in onda oggi, sabato 23 marzo, con il meglio della 22esima edizione, la più vista degli ultimi 9 anni. L’ultima puntata, infatti, ha incollato davanti ai teleschermi 5.449.000 spettatori pari al 29.5% di share. La trasmissione storica di Maria De Filippi è sempre stata eader degli ascolti per la gioia del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, ha commentato: “Ancora una volta, Maria De Filippi ci ha stupito superando se stessa con un’edizione da record di uno dei programmi più amati di sempre”. C’è posta per te tornerà in onda nella prossima stagione televisiva e i castin per trovare le storie più emozionanti sono già cominciati. Nel frattempo, il pubblico tornerà a piangere e a sorridere questa sera con le storie che sono piaciute di più.

C’è posta per te 2019: le storie più belle

Sono state tante le storie raccontate da Maria De Filippi nel corso dell’ultima stagione di C’è posta per te. Tra quelle che hanno emozionato maggiormente il pubblico c’è sicuramente quella di Denise e Deborah che, dopo essersi riappacificate con i genitori della prima, si sono sposate con una cerimonia a cui hanno partecipato le rispettive famiglie. Ha fatto molto discutere, invece, la storia di Roberto e Angela che hanno pronunciato il fatidico sì nonostante lui, in trasmissione, non avesse aperto la busta. Lieto fine anche per Antonino che ha ritrovato sua madre e per Francesco che è stato perdonato dalla compagna tradita. Finale da favola anche per Andrea che, grazie a C’è posta per te, ha trovato il lavoro che gli permette di mantenere la sua famiglia.

Le sorprese dei vip

Il meglio di C’è posta per te darà la possibilità al pubblico anche di rivivere le emozioni che i vip hanno regalato nel corso delle varie puntate. Sono state tante le sorprese che hanno emozionato i telespettatori. Tra quelle più belle c’è la storia di Francesco, papà di Michele che ha chiesto l’aiuto di Gerry Scotti per ringraziare il padre di tutto quello che fa per lui nonostante la malattia. E ancora, le emozioni che hanno regalato gli ospiti internazionali come Julia Roberts e Owen Wilson, ma anche i calciatori, in primis quelli della Juventus, Bonucci, Chiellini e Barzagli che hanno regalato un momento speciale a Nino da parte della suocera Annamaria. E ancora puro divertimento con Pio e Amedeo e Luciana Littizzetto.



