Denise e Deborah dopo C’è Posta per te/ Video, sì al matrimonio: si sono sposate e…

Una delle storie viste nell’ultima edizione di C’è Posta per te che più ha creato discussione ma che al contempo più è piaciuta al pubblico è sicuramente quella che ha avuto come protagoniste Denise e Deborah. A chiamare C’è Posta per te è Denise che spera che i suoi genitori e suo fratello accettino la sua relazione con Deborah e il fatto che le due ragazza vogliano sposarsi. È una storia resa particolare dal fatto che, prima di Deborah, Denise è stata per lungo tempo con un uomo. È per questo che la relazione con la nuova compagna crea scompiglio e confusione tra i genitori, che trovano la cosa quasi un capriccio, accusando anche Deborah. Tutto però si risolve per il meglio: padre e fratello sono pronti a fare un passo verso loro e, seppur con maggior difficoltà, anche la mamma è propensa a farlo.

MATRIMONIO PER DENISE E DEBORAH DOPO C’E’ POSTA PER TE

Ma come sono andate le cose tra Denise e Deborah dopo la loro partecipazione a C’è Posta per te? Il matrimonio di cui le due ragazze hanno parlato a C’è Posta per te è stato finalmente celebrato e, tra gli invitati, c’era anche tutta la famiglia di Denise. Ebbene sì: Maria De Filippi è riuscita a portare serenità alle due ragazze e a tutta la loro famiglia, riappacificandoli dopo anni. A confermarlo anche un video postato proprio attraverso i social di C’è Posta per te. Questo mostra le due ragazze sposarsi in comune tra parenti e amici, coronando un sogno che speravano di veder realizzato da molto tempo. L’amore ha trionfato anche questa volta e grazie a Maria De Filippi!





