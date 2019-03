Direttori artistici e giudici di Amici 2019/ Vittorio Grigolo nemico di Ricky Martin

Direttori artistici e giudici ne abbiamo? A pochi giorni dall’inizio del seriale di Amici 2019 sembra proprio che quest’anno Maria De Filippi abbia deciso di tenere tutti con il fiato sospeso a meno che non riempirà i pomeridiani di Real Time e Canale 5 proprio con gli annunci ufficiali. Se così non fosse mettetevi l’anima in pace perché per sapere qualcosa di più sul serale di Amici 2019 dovremo attendere la prima puntata. Il serale del programma prenderà il via il 30 marzo e fino a questo momento sappiamo che i due direttori artistici del programma saranno Ricky Martin e Vittorio Grigolo. Proprio il tenore sarà annunciato nel pomeridiano di oggi ma non saranno rivelati gli abbinamenti tra squadre e direttori artistici che sono stati annunciati ufficialmente con un video di presentazione ma che non si sono visti in studio cambiando quella che era la solita prassi dell’ultimo pomeridiano di Amici prima del serale.

QUALI SARANNO I GIUDICI DI AMICI 2019?

Dall’altra parte abbiamo i giudici del serale di Amici 2019 di cui non si sa completamente nulla, o quasi. L’unico annuncio fatto da Maria De Filippi è stato quello relativo a Loredana Bertè che, se fino a questo momento è stata ospite speciale nelle scorse puntate, questa volta avrà un ruolo attivo prendendo posto proprio in una delle poltrone destinate ai giudici dell’ultima fase. Anche in questo caso vige il silenzio e anche nella puntata di oggi, secondo le ultime anticipazioni del pomeridiano, sembra che non ci saranno ulteriori annunci. L’ultima settimana di messa in onda prima del serale dovrà sciogliere i dubbi dei fan e confermare o smentire i mille nomi pensati per il programma. Nei giorni scorsi sono stati fatti i nomi di Ermal Meta, dello stesso Fabrizio Moro ma anche del ritorno di Luca Argentero o anche della coppia formata da Giulia Michelini e Marco Bocci. Altri ancora sperano nel ritorno della coppia formata da Elisa ed Emma Marrone che, dopo aver appeso al chiodo i panni di direttori artistici, potrebbero essere due interessanti giudici.

