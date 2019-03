ELODIE E THE KOLORS/ Video, Pensare male il nuovo singolo: “alternativo” (Amici 18)

Nuovo singolo per The Kolors ed Elodie. Si tratta di “Pensare male”, un brano scritto da Stash che ha deciso di raccontarsi come non aveva mai fatto prima. Il brano è “la storia di un amore cui le malelingue impediscono di sbocciare” come ha rivelato in anteprima dalla pagine di Vanity Fair il frontman del gruppo attualmente impegnato nel ruolo di prof di canto nella diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Una piccola svolta musicale per il gruppo vincitore di Amici, che ha deciso di intraprendere un nuovo percorso: “dal punto di vista musicale, abbiamo deciso di prendere una direzione che era la nostra prima di Amici, la nostra prima di affacciarci al pop”. Ecco come è nato Pensare Male: “È nato dalla voglia di raccontarmi completamente, di raccontare quel che una buona fetta di persone che vive l’underground percepisce. Io, che pur sto anche in tv, vivo molto la scena underground, questo ambiente in cui tra i 25 e i 35 anni si ha da fare i conti con i risultati ottenuti, buoni e meno buoni”.

La scelta di Elodie

Intervistato da Vanity Fair, Stash dei The Kolors ha raccontato come è nata l’idea di chiamare a duettare nel singolo proprio Elodie, cantante nata musicalmente parlando proprio ad Amici di Maria De Filippi. “Elodie è stata una scelta mirata. Cercavamo una persona che potesse risultare credibile e abbiamo pensato che il nostro pubblico matchasse bene con quello di Elodie. Entrambi abbiamo fatto Amici ed entrambi abbiamo intrapreso un percorso che, però, non passasse solo da quel pubblico lì. In più, c’è tutto un aneddoto”. Di cosa si stratta? Semplice, stando a quanto raccontato da Stash inizialmente Elodie non aveva una grande idea del cantante napoletano. “Non sto a farla lunga, ma Elodie non pensava granché bene di me. Quando ci siamo conosciuti davvero, invece, si è ricreduta. Mi ha detto: “Ma sai che ci stai dentro? Non pensavo fossi così” ha rivelato Stash.

Stash dei The Kolors: “Amici è un lavoro immenso”

Una cosa è certa nel nuovo singolo “Pensare male” c’è tanto di Stash come rivelato lo stesso cantautore a Vanity Fair: “C’è soprattutto Stash. Certo, ho voluto considerare anche chi potesse ritrovarsi nella canzone. Ma, questa volta, non ho cercato la hit. Anche dal punto di vista musicale, ci siamo allontanati dal mainstream. Insieme ai Daddy’s Groove, che hanno prodotto il brano, abbiamo ritrovato le sonorità del French Touch”. Il cantante, attualmente impegnato ad Amici 18, ha parlato anche dell’esperienza come prof della scuola di Amici che alcuni anni fa gli ha permesso di realizzare il suo più grande sogno: fare musica! “Amici è un lavoro immenso, ma ho capito che quel che io percepivo come un handicap, l’essere passato poco tempo fa dalla parte di allievo a quella di professionista, non era tale. I ragazzi si sono fidati e affidati tanto. Questa mia vicinanza temporale a loro si è rivelata il mio punto di forza, i consigli che ho dato sono stati accolti tanto bene perché sono stati ritenuti ponderati, autentici” ha raccontato il cantante che prossimamente sarà impegnato in un breve tour.





