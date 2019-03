Emanuele e Crystal dopo C’è Posta per te/ Stanno insieme? Lo sfogo della ragazza

Quella di Emanuele e Crystal è stata una delle storie di C’è Posta per te 2019 conclusesi senza un lieto fine. A chiedere l’aiuto di Maria De Filippi è stato il ragazzo, pronto a cercare di riconquistare Crystal dopo averla fatta grossa, ovvero fissare e preparare per due volte le nozze e per due volte annullarle su sua decisione. Emanuele ha ammesso che a spingerlo verso questa decisione è stata la sua famiglia che credeva Crystal interessata soltanto ai suoi soldi. Per non andare contro i suoi genitori, il ragazzo ha quindi preferito chiudere, accorgendosi poi di non riuscire a stare senza lei. Crystal però ha ammesso di non poter dimenticare l’umiliazione subita e, seppur tentennando, si è detta timorosa del fatto che la cosa potesse ripetersi; così, alla fine, ha deciso di chiudere la busta. Ma come stanno le cose adesso?

LO SFOGO DI CRYSTAL DOPO C’È POSTA PER TE

Emanuele e Crystal sono tornati insieme dopo quanto abbiamo visto a C’è Posta per te? Ciò che è certo è che dopo la puntata e di fronte a tante critiche arrivate sui social, Crystal si è sfogata su Facebook, scrivendo: “A tutti quelli che stanno elaborando teorie fantascientifiche e inventando complotti inesistenti, state sparando solo a zero senza sapere nulla. Quindi smettetela di fare i sapientoni e di fare girare audio perché la storia la sapete tutta sbagliata, ve lo assicuro io”. Parole con le quali Crystal ha voluto mettere a tacere le critiche, senza tuttavia fare alcun accenno alla sua situazione con Emanuele. Cosa che sembra confermare che la storia è realmente conclusa.

