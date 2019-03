Francesco e Rosy dopo C’è Posta per te/ Lei ha perdonato il tradimento e ora…

Francesco e Rosy sono stati tra i protagonisti della primissima puntata di C’è Posta per te 2019. A chiedere l’aiuto di Maria De Filippi è stato l’uomo, marito di Rosy e padre dei suoi due figli che lui ha tradito, avendo una relazione con una donna rumena. Vistosamente provata, la donna ha cercato di trattenere le emozioni, pur apparendo chiaramente tentata a perdonarlo. “Come faccio a fidarmi di lui? Io ho vissuto un incubo quest’anno” ha chiesto Rosy, che alla fine ha deciso di chiudere la busta, nonostante i tanti tentativi di Francesco di farle cambiare idea. Rosy lascia allora lo studio ma è chiaramente confusa, tanto da essere seguita da Maria De Filippi. Dopo una chiacchierata con Maria, decide di rientrare e dargli una seconda possibilità.

FRANCESCO E ROSY STANNO ANCORA INSIEME

Queste le sue parole: “Sai che la mia vita senza di te non ha senso. Sai che ragiono con la mia testa. Nonostante quello che hai fatto, non ce la faccio a lasciarti fuori dalla mia vita perché ti amo, non ho mai smesso di amarti in questi mesi e poi lo faccio anche per i nostri figli”. Francesco e Rosy a C’è Posta per te si ritrovano, quindi, ma ora il pubblico si chiede se questa storia sta continuando ancora oppure i due, alla fine, hanno avuto nuovi problemi e si sono quindi lasciati. È proprio un breve video mandato in onda sul finale di C’è Posta per te che svela che i due stanno ancora insieme e sono davvero felici. “Ora siamo una famiglia felice e, soprattutto, più forte!” fanno sapere i due protagonisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA