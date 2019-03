Gabriel, Arizona e Alexandra/ Chi sono i figli di Alessandro Borghese?

Nonostante i mille impegni, i convegni, il suo lavoro nei ristoranti e i programmi tv, Alessandro Borghese ha avuto modo di mettere al mondo ben tre figli. Ebbene sì, l’amato chef del piccolo schermo ha una bella famiglia allargata che tiene insieme con amore, lo stesso che ci mette quando sta ai fornelli e porta in tv i migliori ristoranti e i migliori piatti. A casa ad aspettarlo ci sono sempre la moglie Wilma Oliviero ma anche Gabriel, Arizona e Alexandra, i suoi figli. Quest’ultima è nata nel 2016 ed è la più piccola in casa Borghese nonché il secondo fiocco rosa dopo quello di Arizona, la prima bambina che ha avuto dall’amata moglie che ha sposato nel 2009 e che gli ha regalato la loro primogenita nel 2012. Ad annunciare la nascita della piccola Alexandra è stato proprio Alessandro Borghese che sui social si è limitato ad un laconico: “Benvenuta Alexandra”.

UN RAPPORTO DIFFICILE CON IL FIGLIO GABRIEL?

Il logorroico chef, infatti, in tv è sempre pronto a dire la sua per presentare i suoi ospiti o intrattenere il suo pubblico ma sui social dei suoi figli non c’è nemmeno l’ombra o quasi. Alessandro Borghese ci tiene alla sua privacy e tranne qualche sporadica dedica alla moglie o ai suoi tre figli, non ha mai dato i suoi bambini in pasto ai social confermando la sua voglia di restare lontano da ogni tipo di gossip. Per Alessandro Borghese, però, Alexandra è la terza figlia visto che il maggiore, Gabriel è nato da una precedente relazione. Anche su di lui sono davvero pochi gli indizi e i dettagli proprio per via della sua voglia di tenere al sicuro la sua famiglia allargata ma se da una parte c’è chi giura che Gabriel sia la fotocopia di nonna Barbara Bouchet, dall’altra c’è chi pensa che questa sua voglia di tacere sul figlio maggiore nasconda un rapporto difficile. Solo voci? Oggi lo chef sarà ospite a Verissimo e solo a quel punto scopriremo se c’è davvero qualcosa che non va oppure no.

