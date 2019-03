Giusy e i figli Romina e Giorgio dopo C’è Posta per te/ Pace in famiglia? Purtroppo..

Molto commovente, nel corso dell’ultima edizione di C’è Posta per te, è stata la storia di Giusy. Una mamma che chiede l’aiuto di Maria De Filippi per riallacciare i rapporti con i suoi due figli, Romina e Giorgio, che non accettano la relazione che la donna ha intrapreso con quello che è stato un tempo il migliore amico del loro papà e che era anche sposato. “Non volete accettare questa persona? Accettate la mamma anche perché Massimo non potrà mai colmare il vuoto dei miei figli” sono le parole che Giusy rivolge ai suoi figli che rispondono in modo differente. Romina è molto più dura di Giorgio che invece palesa la voglia di riabbracciarla seppur tra tanti dubbi e preoccupazioni. Alla fine, infatti, il ragazzo deciderà di aprire la busta e darle una chance, Romina, invece, lascerà lo studio, lasciandoli da soli. Il pubblico si chiede allora se le cose da allora siano cambiate.

INDIZI SOCIAL RACCONTANO CHE…

Giusy è riuscita a riprendere totalmente i rapporti con Giorgio e a riallacciare anche quelli con sua figlia Romina dopo C’è Posta per te? Stando agli indizi sottolineati dal portale ilvicolodellenews, pare che le cose non siano cambiate molto. “Sui social nei profili dei protagonisti di questa storia, nessuna traccia di un ricongiungimento.” si legge, cosa che farebbe quindi intuire in un lieto fine ancora non raggiunto. Ci sarebbe soltanto un indizio ad accendere le speranze e cioè il fatto che Giorgio permetta alla madre di seguirlo su Instagram, visto che il profilo del ragazzo è privato. Che la pace possa comunque arrivare presto?

