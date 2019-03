Isola dei Famosi 2019/ Lite tra Bettarini e Capparoni, lacrime a Cayo Paloma

Le tensioni dilagano all’Isola dei Famosi e arrivano anche all’Isola che non c’è. È qui che scoppia una vera e propria lite tra Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini, accesa proprio da quest’ultimo. In confessionale spiega, infatti, cosa è accaduto: “Questa mattina è piovuto, quindi la priorità è stata fare la legna. È necessario mantenere il fuoco e nel tornare vedo Capparoni che cerca di aprire un cocco, cosa che mi ha dato fastidio visto che non siamo qui a pettinare le bambole.” Così continua “Se n’è andato con la sua zatterina senza dirmi niente. A questo punto ognuno se ne va per la sua strada visto che lui non ha aiutato me. Per me finisce qua ma non riesco a passarci sopra.” Il malcontento si trasforma in lite ma Kaspar replica e dice la sua: “Tu parli bene e razzoli male. Sei tu che hai cambiato i programmi perché noi avevamo deciso altro. Io ci sono da più tempo di te qui e so cosa c’è o non c’è.”

DALLA LITE ALLE LACRIME PER UN LUTTO

Dietro un Kaspar Capparoni meno attivo ci sarebbe però una forte stanchezza che lui stesso ammette in confessionale all’Isola dei Famosi. “Non mi sembra di aver fatto nulla di che. Sono molto stanco e non riesco a fare le cose che facevo prima.” E se all’Isola che non c’è vi è grossa tensione, a Cayo Paloma si animi si sono placati a causa di una terribile notizia ricevuta da Marco Maddaloni: sua nonna è morta. Tutti versano una lacrima per lui e dimenticano le tensioni passate mentre lo sportivo decide di rimanere in Honduras e finire quest’avventura: “Ho deciso di rimanere perché nel mio sangue scorre sangue Maddaloni come il suo e so che lei avrebbe voluto che io non mi ritirassi. Tornerò quando avrò finito qui.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA