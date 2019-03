Martina Colombari/ “Odiavo la mia bellezza: ero solo guardata e mai ascoltata”

La vincitrice di Miss Italia del 1991, a soli sedici anni, Martina Colombari, a Cortinametraggio, dove riceverà un riconoscimento per il suo impegno sociale a favore dei bambini poveri di tutto il mondo, ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dal portale ansa.it, dove racconta alcuni retroscena riguardo la sua bellezza: “La bellezza è arrivata prima di me, tanto più perché sono nata con un concorso di bellezza, Miss Italia, ma a un certo punto l’ho come odiata e ho cercato di metterla in un angolo, di mortificarla. Quando incontravo qualcuno mi accorgevo che ero solo guardata, e mai ascoltata. Una vera frustrazione”. Una situazione paradossale per la Colombari che viene anche chiamata dall’agenzia di modelle Riccardo Gay e inserita tra le top model internazionali.

Martina Colombari: “Ho superato un momento di crisi”

Un percorso quindi fatto anche di tanta sofferenza per Martina Colombari che ha superato il difficile momento in questa maniera: “Per superare questo momento di crisi ho cominciato a lavorare su me stessa, a studiare, a fare un percorso di crescita che mi ha fatto tornare ad amarmi”. Un percorso che ha portato un grande cambiamento nella vita della moglie dell’ex difensore del Milan Alessandro Costaurta: “Ho cominciato a fare anche meditazione e a vivere col sano principio di dare molto più valore al tempo e la giusta distanza verso persone o cose”. Imtanto Martina Colombari sta preparando il suo esordio a teatro in uno spettacolo insieme a Corrado Tedeschi. In “Montagne russe”, pièce di Eric Assous, la modella e attrice interpreta quattro donne.

