Miguel Chavez eliminato ad Amici 2019/ Polemiche e promesse: “Torna l’anno prossimo”

La polemica è dietro l’angolo e tra poche ore, con la messa in onda della nuova puntata di Amici 2019 scopriremo non solo la formazione della classe ma anche l’ultimo allievo che si aggiungerà al serale ad un passo dall’eliminazione. Purtroppo i posti al serale di Amici 2019 sono solo dodici e con undici ragazzi già con la maglia verde saranno ben tre i ragazzi che andranno a casa ad un passo dall’avverare il loro sogno. Uno di questi sarà Miguel Chavez. Contro ogni pronostico il ballerino finirà per uscire e chi si aspettava che l’entrata al serale di Mowgly pregiudicasse la sua avventura aveva ragione. In queste settimane Miguel ha studiato e ha tentato di tutto per arrivare al serale di Amici 2019 ma tutto è stato vano e oggi pomeriggio lo vedremo lasciare la scuola tra lacrime e promesse ad opera di Maria De Filippi insieme agli altri eliminati del serale.

LA PROMESSA DI MARIA DE FILIPPI

Secondo le anticipazioni rivelate dal vicolodellenews sembra proprio che i ragazzi di Amici 2019 abbiano di nuovo votato per Miguel Chavez proprio per permettergli di affrontare l’esame e avere accesso, giudici volendo, alla fase serale. Purtroppo le cose non andranno così visto che Alvis ha la media del nove e quindi toccherà a lui presentarsi davanti ai giudici esterni per affrontare i tre step dell’esame ottenendo l’ultima maglia disponibile. In realtà Maria De Filippi si dirà dispiaciuta per Miguel Chavez che si scioglierà in lacrime e porterà a casa la borsa di studio di Banca 5. Proprio per questo la conduttrice gli offrirà la possibilità di tornare nella prossima edizione del programma e lo stesso faranno i professionisti di Amici 2019 commossi per la dipartita del loro collega.

MIGUEL CHAVEZ CI SPERA ANCORA…

Lui stesso in settimana ha ammesso di avere qualcosa da sistemare quando Rudy Zerbi si presenta in sala con la felpa verde per cercare di spronare i ragazzi che non hanno ancora ottenuto un posto al serale. Miguel Chavez ha alzato la mano quando il professore ha chiesto chi di loro è sicuro al 100% di ottenere la maglia ma questo non basta e lui stesso lo sa e quando arriva il suo turno di dire cosa significa quella maglia lui è convinto che sarà la prova che non ha fallito in tutto questo tempo. In molti sono pronti a scommettere che proprio la sua esclusione dal serale sia la prima ingiustizia della fase finale proprio come è successo lo scorso anno con altri ballerini e tutto perché adesso c’è Mowgly pronto a non mollare il suo banco. Davvero il destino di Miguel era legato a quello dell’amico calabrese?



© RIPRODUZIONE RISERVATA