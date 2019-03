Monica Leofreddi, la madre è malata?/ “Superiamo anche questa ma…”

Sono momenti di apprensione questi per i fan di Monica Leofreddi ma anche per tutti i colleghi che in quest’ultima ora si sono riversati sui social per esprimere vicinanza alla conduttrice. In questi ultimi giorni è rimasta un po’ in silenzio, almeno sui social, e lei stessa lo ha ammesso in questo messaggio in cui annuncia un ritorno ma anche un non meglio precisato momento difficile di cui è stata vittima sua madre. Questo è quello che si evince dal post che Monica Leofreddi ha postato sui social poco fa pubblicando una foto che la ritrae alle prese con un tenero bacio proprio dedicato alla casa madre che lo scorso febbraio ha compiuto gli anni. Cosa sarà successo di così terribile in quest’ultimo mese? Alcuni sono convinti che ci sia una malattia o qualche problema di salute in mezzo pur sperando che si tratti di piccoli acciacchi dovuti all’età e non qualcosa che possa complicarsi con il corso del tempo.

MONICA LEOFREDDI SI SFOGA SUI SOCIAL…

In soccorso alle teorie dei fan arrivano proprio le parole di Monica Leofreddi che parla di “un momento difficile” anche se adesso va molto meglio. Lei stessa su Instagram ha scritto: “Grande mamma superiamo anche questa! Per un po’ di giorni sono stata assente dai social e ringrazio chi mi ha fatto arrivare il suo affetto comunque. È bello sapere che siete in tanti anche nell’assenza. Ora va molto meglio. Ho un marito meraviglioso che vuole bene a mia mamma quanto me è mi ha aiutato a starle vicino“. Sicuramente queste sono parole che colpiscono dritto al cuore dei fan che si stanno chiedendo cosa possa essere successo in questi giorni ma che invitano anche la conduttrice a tenere stretta la sua mamma. Questo migliorerà le cose? La Leofreddi spiegherà ai suoi fan preoccupati i dettagli di quello che è successo? Ecco qui la foto postata su Instagram:





