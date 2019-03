Natalie Portman/ In ospedale con i bambini di Sla e al cinema con Lucy In The Sky

Natalie Portman, una delle attrici più apprezzate di Hollywood sia dal pubblico che dalla critica, mette da parte l’immagine da star per regalare un sorriso ai bambini malati di Sla. Testimonial della campagna ‘Literally Healing‘ che si occupa di sostenere i bambini, ma anche le famiglie dei piccoli malati di Sla, Natalie Portman ha fatto visita ai pazienti del reparto pediatrico di Los Angeles trascorrendo con i bambini alcune ore e regalando loro un momento di svago. “Mi sono sentita così fortunata ad incontrare così tante persone increidibile” – scrive l’attrice – “grazie a tutti i bambini, ai genitori, ai medici e infermieri per avermi accolta con così tanto calore“, ha aggiunto la star di Hollywood condividendo su Instagram alcune foto scattate insieme ai piccoli pazienti.

NATALIE PORTMAN TORNA CON LUCY IN THE SKY

Natalie Portman sta per tornare al cinema nei panni di un’ex astronauta. S’intitola “Lucy in the sky”, il fim di cui sarà protagonista e che è ispirato ad una storia vera, quella di Lisa Nowak e alla sua storia con il collega William Oefelein. Nella pellicola, Natalie Portman, veste i panni di Lucy Cola, astronauta che, dopo una missione nello spazio, torna sulla Terra perdendo contatto con la realtà. Si allontana così dalla sua famiglia e intraprende una relazione extraconiugale con Mark Goodwin. La relazione clandestina metterà a dura prova il personaggio interpretato da Natalie Portman che, oltre a dover mentire per non farsi scoprire, assumerà connotati drammatici quando scoprirà che il suo amante, a sua volta, ha un’altra relazione clandestina con giovane cadetta, Erin (Zazie Beetz). Il cast, oltre alla Portman, vanta nomi importanti come Dan Stevens, Jon Hamm, Ellen Burstyn e Zazie Beetz.





