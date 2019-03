Nonna Maria e il figlio Tito dopo C’è Posta per te/ Pace fatta? Insulti dal web e…

Il meglio di C’è Posta per te 2019 ha inizio con una storia tra quelle che più hanno scatenato il web in commenti, meme ed indignazione. Stiamo parlando della storia di Anna e Maria, nonna e nipote che cercano Tito, figlio di una e padre dell’altra. Tito non vuole più vederle perché ormai si è creato una vita con un’altra compagna e lo ammette chiaramente anche in studio: “Io ho creato una mia vita, una mia armonia e non voglio più avere interruzioni di questa armonia. Ho una nuova vita e non voglio più avere a che fare con loro Prima non c’era un’armonia”. Il vero idolo di questa storia è nonna Maria che, con i suoi insulti al figlio Tito – “Fai schifo, hai capito che fai schifo? Sei uno stron*o!” – ha ricevuto l’applauso virtuale del pubblico a casa. Oggi, Maria De Filippi ripropone la storia e in molti si chiedono se le cose tra loro siano cambiate.

TITO, NONNA MARIA E ANNA HANNO FATTO PACE?

Ricordiamo, infatti, che Tito ha deciso di chiudere la busta a madre e figlia, Maria e Anna, ma stando ai pochi indizi del web, pare che le cose non siano cambiate e che Tito abbia mantenuto la sua decisione di non avere più rapporti con loro. Intanto il web è davvero indignato dal comportamento di questo uomo e, anche solo nel rivederlo in tv, partono critiche e veri e propri insulti nei suoi riguardi. Ecco alcuni commenti: “Piuttosto che avere un padre come lui preferirei rimanere solo”; “Io a questo spaccherei la faccia a prescindere cioè ma guardatelo”; e ancora “Come si fa a dire a una figlia “Considerami morto, non mi interessa nulla né di te né di tua madre”? Sono allibita!”

