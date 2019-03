Roberta Genco, chi è/ Ciao Darwin, terrorizzata si vuole ritirare ma… (Gay Pride)

Roberta Genco è protagonista a Ciao Darwin 2019 della prova di coraggio per il Gay Pride. La ragazza ha subito detto di sì, senza sottrarsi quando la sorte ha voluto che fosse lei a partecipare. La prova è molto complicata, perché mette i due concorrenti di fronte a una sfida contro la natura e con i maiali che possono essere anche molto pericolosi. Si trova all’esterno difronte a una porta di legno e deve prendere una chiave da un maialino, questa le permette di andare in mezzo a un gruppo di maiali enormi dove deve trovare una chiave in grado di permetterle di ritornare in una zona di confort. In un primo momento sembrerebbe pronta a ritirarsi, poi però decide di continuare e di affrontare la prova con grande personalità. Da studio non aiuta Paolo Bonolis che cerca di alzare la tensione, mettendo paura alla stessa Roberta.

Roberta Genco, chi è? Ciao Darwin, terrorizzata si vuole ritirare ma…

La sfida mette Roberta Genco, fazione Gay Pride di Ciao Darwin, a dura prova. Se questa inizialmente ha dimostrato grande personalità e voglia, poi però è terrorizzata da una prova davvero difficile da affrontare. Ritrovarsi in un recinto in mezzo a una serie di maiali enormi rende tutto preoccupante con Paolo Bonolis che da studio alza la tensione mettendole paura. Intanto sui social network il pubblico non è così d’accordo con la prova, sottolineando come non sia carino mettere al centro di uno show dei maiali indifesi che sembrano molto impauriti di fronte alla concorrente. Alla fine Roberta riesce a completare la prova con grande apprensione, riuscendo ad uscire dal recinto con la voglia che questa esperienza possa terminare il prima possibile.

