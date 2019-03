Sabrina Ferilli/ “L’amore strappato? Storia vera, ma io…” (Verissimo)

Sabrina Ferilli ospite a Verissimo per parlare della fiction che la vede come protagonista, L’Amore Strappato, e della sua vita personale, tra routine, passato e futuro. Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin ha così presentato la serie: “Ho sempre cercato di dare voce a quello che non funziona, alle minoranze a chi ha subito torti. Questa è una storia che mi ha toccato tanto, proprio per questa forma di partecipazione che ho rispetto a certi problemi”. Il suo personaggio, dai tratti drammatici, racconta ingiustizie e tocca temi forti, come molestie e maltrattamenti. A Sabrina Ferilli vengono i brividi solo al pensiero: “E’ tutto molto forte e ingiusto. Proprio una settimana fa in Sicilia è successa la stessa cosa ad un altro genitore”. E aggiunge: “Questi sono film che ti porti dentro per tanto tempo. Sicuramente non finisce qui la mia attenzione su questo tema”.

L’Amore Strappato tratto da una storia vera

Nell’apparizione a Verissimo, Sabrina Ferilli ha ammesso di non aver voluto incontrare la famiglia da cui sono stati tratti i protagonisti de ‘L’Amore Strappato’: “Di vedere la famiglia non me la sono proprio sentita, perché io sono poi chiamata a realizzare un film, mi appoggio ad un copione. Per cui non mi andava di avere un rapporto che avrebbe potuto magari far nascere degli equivoci, delle aspettative. Ma è chiaro – conclude– che ho recitato tutti i giorni con questa famiglia nel cuore”. Parte dunque il conto alla rovescia per l’Amore Strappato, in prima visione su Canale 5 con tre puntate da non perdere. Per ricoprire questo ruolo la Ferilli ha messo da parte i panni di conduttrice, tornando a fare ciò che ama davvero: l’attrice. Chissà come il grande pubblico accoglierà il suo ritorno in scena a distanza di due anni dall’ultima apparizione.

Sabrina Ferilli, torna in tv dopo Rimbocchiamoci le Maniche

Per Sabrina Ferilli si tratta di un grande ritorno. Il suo pubblico la aspettava da oltre due anni, l’ultima volta aveva preso parte al progetto di Rimbocchiamoci le Maniche con Sergio Assisi. Questa volta si misura in una storia diversa, con una trama tosta che stando alle anticipazioni terrà il pubblico attaccato allo schermo. Come anticipato la serie è ispirata da una storia di cronaca. Sabrina Ferilli è stata scelta come protagonista, avendo vissuto indirettamente esperienze molto forti riguardanti l’emotività femminile. Nel cast spiccano i nomi di Ricky Tognazzi e di Simona Izzo in regia. Si tratta di una fiction che non avrà possibilità di una continuazione, con un finale ben definito dopo le tre puntate. Le riprese sono state effettuate tra la Liguria e il Friuli Venezia Giulia. Panorami bellissimi per una serie che si preannuncia intensissima.



