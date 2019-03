SAPIENS, UN SOLO PIANETA/ Anticipazioni: Homo Sapiens e i suoi segreti a Malta

Il sabato sera di Raitre è dedicato alla divulgazione scientifica e all’esplorazione del mondo. Questa sera, alle 21.45, torna Sapiens – Un solo pianeta con la seconda puntata totalmente dedicata all’Homo Sapiens. Mario Tozzi, scienziato, divulgatore e appassionato esploratore, dopo aver raccontato ai telespettatori l’importanza dell’acqua per il pianeta incollando davanti ai teleschermi 1.477.000 spettatori pari ad uno share del 7.7% nonostante la forte concorrenza di canale 5 con C’è posta per te e di Raiuno con il film “Chi m’ha visto”, vola a Malta per scoprire tutti i segreti dell’Homo Sapiens che ha contribuito in modo forte all’evoluzione del genere umano. Una trasmissione sulla quale la Rai e Mario Tozzi puntano molto. “Da un lato l’esplorazione, dall’altro la divulgazione. In questo doppio registro ci sono momenti dedicati alla spiegazione, con una grafica molto efficace e semplice”: racconta il geologo e ricercatore del Cnr prestato da anni alla tv.

SAPIENS – UN SOLO PIANETA: MARIO TOZZI VOLA A MALTA

La seconda puntata di Sapiens – Un solo pianeta sarà dedicata all’Homo Sapiens che è la definizione dell’essere umano moderno. Nel corso dell’appuntamento odierno, Mario Tozzi, con la collaborazione di storici e vari documentari cercherà di rispondere ad una serie di domande: “Chi è Homo Sapiens? Da dove viene? Cos’è e quando è avvenuto il “Grande Balzo in Avanti” che gli ha permesso di imporsi a tutti gli animali e a dominare la natura fino a trasformarla? Siamo stati i più forti o i più fortunati? Che ruolo hanno avuto l’immaginazione, l’arte, la religione?”. Le risposte saranno cercate esplorando i luoghi più segreti di Malta, ricchi di storia e cultura.

I SEGRETI DELL’HOMO SAPIENS

Tra i moteplici templi di Malta, antichissimi e ricchi di segreti, Mario Tozzi racconterà l’evoluzione dell’Homo Sapiens spiegando ai telespettatori una antica civiltà dedicata alla Dea Madre. Le telecamere di Sapiens, poi, si sposteranno nella grotta magica di Chauvet, in Francia, per interpretare i dipinti più antichi del mondo. I telespettatori assisteranno, poi, ad un film che ricostruirà la storia dell’uomo a partire da 7 milioni di anni fa. Gli altri argomenti della serata saranno: lo Sciamano Italiano di Fumane, il mistero di Gobleki Tepe, gli scimpanzé più intelligenti dell’uomo, i lemuri che si drogano, le piante che “vedono”. Mario Tozzi non sarà solo. Ci saranno, infatti, gli interventi di importanti studiosi come il filosofo dell’evoluzione Telmo Pievani, il neurobiologo dei vegetali Stefano Mancuso, il genetista Guido Barbujani e l’etologa Elisabetta Visalberghi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA