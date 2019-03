Sfilata intimo Ciao Darwin/ Video, Family Day vs Gay Pride: ecco chi ha vinto!

Family day e Gay Pride si sfidano nella sfilata di Ciao Darwin 8 a cominciare dagli outfit mattutini. I primi a proporsi sono i difensori della famiglia tradizionale, che con le loro scelte cercano di incarnare, anche nell’abbigliamento “il classico modo di intendere la coppia”, così come annuncia Paolo Bonolis. Il modello ha infatti scelto una giacca scura e un pantalone color bianco, mentre lei ha optato per una’ampia gonna a pieghe e una camicetta di colore chiaro. Di concezione totalmente diversa la proposta degli avversari, i quali sfilano indossando capi che di certo non passano inosservati. Pantaloni neri in pelle, trame animalier e magliette retate la fanno infatti fa padrone, ma non mancano grossi catenacci e anfibi. Chi avrà la meglio nella sfilata che pone fine alle polemiche di questa seconda puntata? In attesa di scoprirlo, arriva il momento della seconda proposta, quella degli abiti da sera, a cominciare dall’outfit degli esponenti del Family Day.

I vincitori sono…

La squadra dei Family Day di Ciao Darwin schiera una bellezza di tipo classico per la sfilata in abiti da sera e intimo. La modella indossa infatti un vestito trasparente caratterizzato da un tessuto in velo, che mette in evidenza alcune parti del corpo, per un interessante gioco di vedo – non vedo. La proposta degli appartenenti al Gay Pride è invece quella di un intimo più sensuale, caratterizzato da reggiseno e mutandine, oltre alle immancabili calze autoreggenti. Completano il look i tacchi alti, immancabili in entrambe le proposte. A concludere questa fase sono i due capitani di questa serata, Vladimir Luxuria e Giuseppe Povia, entrambi pronti a mostrare il loro look da discoteca. E se il cantante opta per uno stile sobrio in giacca e cravatta, l’opinionista punta su un mini abito arcobaleno, che mette in mostra le sue curve. Ma alla fine a spuntarla è il Family Day, che convince i giurati che osservano scrupolosamente dalla platea.





