STEFANO DE MARTINO/ Video, Belen Rodriguez: “con discrezione vedremo”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme? Non è dato saperlo, anche se a chiarire una volta e per tutte la cosa ci ha pensato la showgirl argentina che dal salotto di Verissimo di Silvia Toffanin ha rotto il ghiaccio dicendo: “Ci vado molto piano perché sono maturata. Non sto comunque confermando niente, pian piano e con discrezione vedremo. Il motore di questa cosa è stato lui, anche perché è stato lui ad aver sbagliato”. Una sorta di messaggio morse sul presunto ritorno di fiamma con l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi che intanto si sta godendo il grande successo di Made In Sud. Stefano, infatti, è approdato per la prima volta alla conduzione del programma comico di Rai2 conquistando critica e pubblico.

Stefano De Martino debutta nella fiction?

Ma non finisce qui! Stando alle prime indiscrezioni trapelate dal settimane Spy per Stefano De Martino dopo il ruolo di conduttore si starebbero per aprire anche le porte della fiction. Ebbene si, l’ex marito di Belen Rodriguez potrebbe debuttare molto presto come attore in una delle fiction più amate e seguite di sempre. Quale? Semplicemente si tratta di “Don Matteo”, la fiction campione d’ascolti di Rai1 che il prossimo anno tornerà in video con la dodicesima stazione. Del resto in passato la stessa cosa è capitata alla ex moglie Belen Rodriguez, che proprio nella fiction Rai ha debuttato come attrice. La notizia non è ancora confermata, ma voci di corridoio parlano di trattative in corso tra la produzione della fiction Publispei e Stefano De Martino. Possibile quindi che il prossimo anno Stefano possa debuttare come attore proprio accanto al grandissimo Terence Hill!

E su Belen Rodriguez: “Se fossimo tornati insieme…”

Intervistato dal settimanale Chi, Stefano De Martino ha parlato del presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez: “Se fossimo tornati insieme non avremmo motivo di nasconderlo”. Non solo, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi incalzato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini ha precisato: “Ho capito che c’è una parte della propria vita che è meglio tenere per sé, è più bello così“. Una scelta comprensibile quella di De Martino che vorrebbe tenere la vita privata e il possibile ricongiungimento con la showgirl argentina lontano dai clamori del gossip e del mondo dello spettacolo. Del resto che tra i due sia tornato il sereno non sembra essere una sorpresa visto che pochi giorni fa la (ex) coppia è stata pizzicata a Sanremo in occasione della partecipazione di entrambi ad una puntata di Sanremo Young 2019.





