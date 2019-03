Teresa e Michael dopo C’è Posta per te/ Pace fatta tra madre e figlio? Brutte notizie

La storia di Teresa e Michael è una di quelle, andate in onda a C’è Posta per te, che purtroppo non si è conclusa con un lieto fine. Teresa cerca di riallacciare i rapporti con suo figlio che non vede da 5 anni dopo essersi trasferita a Il Cairo, in Egitto, per lavoro. Decisione che arriva dopo l’addio a suo marito e al dover abbandonare la casa e guadagnarsi da vivere da sola anche per l’altro figlio. Un abbandono che Michael vive male: il ragazzo ammette di essere cresciuto da solo col padre ma di aver dovuto crearsi una vita con le sue mani, lasciando anche la scuola. La rabbia di Michael è tanta e non passa neppure quando sua madre le chiede più volte scusa e chiede di riabbracciarlo. Michael infatti chiude la busta e va via senza perdonarla per quello che lui considera essere un abbandono.

TERESA E MICHAEL NON HANNO FATTO PACE: L’INDIZIO

Teresa ha però subito ammesso che mai si sarebbe arresa, per questo il pubblico di C’è Posta per te oggi si chiede, questa sera durante “Il meglio di..” se effettivamente sia tornato il sereno tra madre e figlio. Un indizio di quello che può essere accaduto tra loro arriva attraverso il profilo Instagram di Michael: qui non solo non ci sono tracce della madre, neppure uno scatto o una dedica, ma si trova un messaggio che invece sembra essere inequivocabile ma in maniera negativa. Con un selfie scattato in bagno e tanto di dito medio, Michael scrive “È soltanto grazie a me”, stessa frase detta alla madre a C’è Posta per te per ricordarle di essere stato da solo finora. Poche parole che sembrano annunciare il mancato lito fine, al momento, per madre e figlio.

Visualizza questo post su Instagram È solo grazie a me.💧 Un post condiviso da Michael Statella (@young_pitt17) in data: Feb 16, 2019 at 11:00 PST





