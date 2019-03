Tiberio Timperi/ Ospite a Tv Talk dopo le “scintille” con Francesca Fialdini

Tiberio Timperi è uno degli ospiti di oggi a Tv Talk. Il noto conduttore di casa Rai, apprezzatissimo soprattutto dal pubblico femminile per fascino e carisma, è pronto a raccontarsi e a commentare insieme ai padroni di casa i temi più caldi ed attuali della settimana televisiva. In una recente intervista, riportata da Termometropolitico.it, Tiberio Timperi ha raccontato i suoi inizi di carriera: “Arrivo da un quartiere popolare di Roma, ho cominciato a lavorare all’età di quindici anni, facevo il dj. Sono diventato giornalista passando da cronista ad inviato, conduttore e così via. Fino a questo momento ho solo un rimpianto che mi assilla: mia madre Vincenza non ha mai fatto in tempo a vedere il mio successo. Questo mi dispiace”. In settimana Tiberio Timperi è stato protagonista di un confronto acceso con Francesca Fialdini durante la Vita in Diretta. Un siparietto che è diventato virale tra i fan e che probabilmente verrà ripreso a Tv Talk.

Ascolti deludenti per Tiberio Timperi a La Vita In Diretta?

A proposito degli ascolti che secondo alcuni sarebbero al di sotto delle aspettative, Tiberio Timperi ha preso le difese della sua trasmissione, La Vita in Diretta, smentendo ogni rumors. “Il nostro programma è molto seguito” ha detto seccamente, lanciando una frecciatina a chi evidentemente non crede troppo nelle sue capacità. A tener banco in questi giorni il confronto con la collega Francesca Fialdini durante una delle ultime puntate. Si vocifera anche di una riunione convocata in casa Rai per fare il punto sulla trasmissione che fatica a decollare. Consultando i dati dello share, si evince che il momento più complicato per Timperi e il suo programma è stato toccato il 22 gennaio scorso. Dati non esaltanti per La Vita In Diretta, che riceve comunque la benedizione di altri noti colleghi di casa Rai. Come Marco Liorni, il quale ha voluto precisare come le chiacchiere e i rumors sugli ascolti contino meno di zero.

L’ospitata di Tiberio Timperi a La Prova del Cuoco

Nella giornata di venerdì Tiberio Timperi è stato ospite a La Prova del Cuoco. Il noto conduttore, arrivato nelle cucine degli studi romani ‘Fabrizio Frizzi’, si è misurato nella preparazioni di alcuni piatti piuttosto complessi. Un momento divertente di tv, con Timperi che è stato simpaticamente preso di mira da Elisa Isoardi che ha “difeso” a spada tratta la collega Francesca Fialdini in seguito allo “scontro” in diretta: “Io sono molto amica della Fialdini, quindi non posso dire che lui è il bello della diretta, perchè è lei la bella della diretta”. Poi ha fatto retromarcia, ritornando sui suoi passi: “Non è vero! Stavo solo scherzando. E’ lui il bello della diretta: Tiberio Timperi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA