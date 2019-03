Tish e Alberto/ Insieme in casetta dopo chiarimenti e baci… (Amici 2019)

Quella di Tish e Alberto è una storia che ormai va avanti da tempo e che ha appassionato coloro che si interessano ad Amici ma che amano anche il gossip che regna tra le classi, le sale prove e adesso in casetta. I due da sempre sono nell’occhio del ciclone e mentre prima delle vacanze di Natale per tutti erano ormai una coppia, dopo qualcosa si è rotto mandando in rovina un rapporto e anche un sodalizio artistico che sapeva riempire il sabato pomeriggio del pubblico di Canale 5. I loro duetti e le voci che si fondevano alla perfezione hanno lasciato posto alla noia e ai litigi anche davanti al maestro Pino Perris fino a che la redazione non ha pensato addirittura di correre in loro soccorso cambiando Tish di squadra e dividendoli con buona pace del pubblico che ha avuto modo di vederli lontani per un po’.

TISH E ALBERTO DI NUOVO INSIEME

Da allora in poi la storia è moderna e i due sono riusciti a convivere fino al momento in cui non affronteranno proprio oggi il pomeridiano di Amici 2019, l’ultimo prima di finire in casetta. Forse proprio in vista di tutto quello che sarebbe potuto accadere, in settimana è successo qualcosa tra Tish e Alberto e questo ha fatto gongolare i fan della (ex) coppia e di Amici 2019. Secondo le anticipazioni riportare dal Vicolodellenews sembra proprio che i due finiranno nella stessa squadra, quella dei blu, e che saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto. Chi ha assistito alla registrazione di lunedì scorso e ha visto la formazione delle classi, non era a conoscenza di quello che era successo prima ovvero delle scuse che Tish ha fatto ad Alberto e del loro chiarimento. Clicca qui per vedere il video del momento.

DALLA DISCUSSIONE CON RUDY ZERBI A…

La cantante si è scusata con tutti i suoi compagni per essere stata un po’ acida e scontrosa in queste ultime settimane e lo ha fatto in sala relax dopo un duro confronto con Rudy Zerbi. Alcuni l’hanno accusata di averlo fatto solo in vista del serale e del voto del pubblico mentre i compagni hanno apprezzato. Tra questi c’era sicuramente Alberto. Tish e Alberto erano molto vicini nelle prime settimane del programma, tanto da pensare che ci fosse una storia. Poi all’improvviso non si sono più parlati e la produzione di Amici ha dovuto separarli e assegnare loro altre persone per duettare. In ogni caso, Tish ha chiesto scusa al tenore e lui l’ha abbracciata forte dicendole di stare tranquilla e che quello era un gesto per fare pace. Cosa succederà in casetta questa settimana dopo il chiarimento?



