Tonia e Michele dopo C’è Posta per te/ Madre e figlio hanno fatto pace? Le novità

Una delle storie di C’è Posta per te 2019 che ha davvero scandalizzato il pubblico è stata mandata in onda proprio nelle ultime puntate di questa edizione ed ha come protagonista Tonia. Si tratta di una mamma che chiama il programma di Maria De Filippi per ritrovare il rapporto con suo figlio Michele, che oggi vive con la fidanzata Debora. La rottura dei rapporti tra madre e figlio nascono dal fatto che il ragazzo si è sentito da lei abbandonato. In effetti, Tonia ha lasciato Michele alle cure della nonna paterna ma questo dopo la scoperta di essere malata di sclerosi multipla. Stare dietro suo figlio e dargli il meglio era diventato complicato a causa della malattia, è per questo che Tonia avrebbe deciso di affidarlo alle cure della nonna. Cosa che ha minato il loro rapporto.

MICHELE E TONIA HANNO FATTO PACE DOPO C’E’ POSTA PER TE?

La situazione si è aggravata quando Michele si è fidanzato con Debora, ragazza che la madre Tonia ha trovato sin da subito maleducata e di cattivo gusto nel vestire. Le accuse alla sua fidanzata hanno portato Michele ad allontanarsi ancora di più da sua madre. Ma a sconvolgere il pubblico di C’è Posta per te è il fatto che il ragazzo abbia messo in dubbio più di una volta il fatto che sua madre fosse malata di sclerosi multipla, cosa che ha fatto indignare molti. Michele e Debora hanno allora deciso di chiudere la busta; ma com’è andata subito dopo? Purtroppo non giungono molti aggiornamenti sulla vicenda, anche se è cosa certa che Tonia non abbia smesso di contattare suo figlio e sua nuora dopo C’è Posta per te, così come aveva anche tenuto a sottolineare. Michele avrà accettato di riallacciare rapporti con lei?

