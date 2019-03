UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani di nuovo sola: esce con Stefano, ma lui… (Trono Over)

Non c’è pace per Gemma Galgani che, oltre a dover fare i conti con le accuse di Barbara De Santi (leggete in basso), si è sentita nuovamente presa in giro da un suo corteggiatore. Tutto è accaduto nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne come fa sapere il Vicolo delle News. Gemma, al centro dello studio, ha raccontato l’appuntamento con Stefano, un uomo di 54 anni che lei ha deciso di conoscere. Dopo la travagliata conclusione della sua frequentazione con Rocco Fredella, la dama ha cercato immediatamente di voltare pagina organizzando una cena con il suo nuovo pretendente. Peccato, però, che lui in lei non veda una compagna. In studio, infatti, il cavaliere ha dichiarato di considerare Gemma una donna interessante, ma di non vederla come un’ipotetica compagna scatenando la reazione dello studio: da una parte c’è chi ha attaccato Stefano accusandolo di aver preso in giro Gemma e, dall’altro, c’è chi accusa la Galgani di essersi illusa nuovamente nell’aver creduto nel corteggiamento di un uomo più giovane di lei (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

BARBARA DE SANTI ATTACCA GEMMA GALGANI

Continuano nello studio di Uomini e Donne gli show e le liti di Barbara De Santi e Gemma Galgani. Le due dame proprio non sembrano trovare un punto d’incontro e, a distanza di anni, continuano a litigare – talvolta anche fortemente – nello studio di Canale 5. Alla base dei litigi c’è la convinzione di Barbara che Gemma finga e solo per rimanere di fronte alle telecamere di Uomini e Donne. È questo che sarebbe accaduto anche con Rocco Fredella, con il quale pare ormai Gemma abbia chiuso definitivamente. Ultimo capitolo tra i due quello della “decisione” del castello, finita con il rifiuto della Galgani. Ed è questo che ha scatenato nuove e dure critiche da parte di Barbara De Santi che al Magazine di Uomini e Donne ha lanciato stoccate abbastanza dure a Gemma.

BARBARA CONTRO GEMMA: NUOVE PESANTI ACCUSE

Barbara De Santi si dice infatti convinta che Gemma Galgani avrebbe preso tale decisione: “Il castello di Rocco è andato oltre le mie aspettative perché arricchito da pergamene con tanto di principe e principessa […] insomma, non mancava nulla a parte il lieto fine.” Ed ecco che ammette “D’altronde, io l’avevo pronosticato che non sarebbe finita come una favola, bensì come una tragedia greca, Rocco ha fatto benissimo ad uscire con altre donne, perché tra di loro non c’è mai stata una vera relazione. A mio avviso non esce con altre donne, ma con delle donne.” Le critiche per Gemma non finiscono qui, anzi Barbara rincara la dose: “La verità è che Gemma sa benissimo cosa e chi vuole e di certo non è Rocco e la vita che gli gira intorno. – e conclude – E’ una donna che non sa stare da sola e l’unico dubbio che ha in questo momento è se arriverà qualcuno di interessante per lei. Nel frattempo c’è Rocco, meglio di niente.”



