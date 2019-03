Uomini e Donne/ Giulia Cavaglià tra Manuel e Giulio: Raselli svela.. (Trono Classico)

Il percorso di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne va avanti spedito ma non senza difficoltà. La tronista ha puntato più di un corteggiatore di Angela Nasti, arrivando in qualche caso anche a portarlo dalla sua parte. Stiamo parlando di Manuel Galiano che, dopo aver conosciuto Giulia, ha deciso di dichiararsi per lei. E le cose, anche nelle ultime registrazioni, procedono benissimo anche se Manuel ha trovato un degno rivale in Giulio Raselli. Per lui Giulia ha ammesso di trovare una forte attrazione – “Mi mette quasi a disagio” – ha confessato. Nelle prossime puntate però nascerà più di un problema tra i due, soprattutto a causa di mancate reazioni da parte del corteggiatore di fronte agli avvicinamenti di Giulia a Manuel. Il motivo potrebbe essere la sicurezza che Giulio ha acquisito in queste prime settimane da corteggiatore della Cavaglià.

GIULIO SI SBOTTONA SULLA CAVAGLIÀ

D’altronde è lui stesso ad ammetterlo nel corso di un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, nel numero in edicola questa settimana. Qui, infatti, Giulio dichiara: “non vorrei sembrare presuntuoso ma in questo momento non sono preoccupato da nessuno di loro. – ammette parlando degli altri corteggiatori di Giulia Cavaglià – Se faccio affidamento su quello che vivo e sento in esterna con Giulia, mi arrivano solo emozioni positive.” Così svela le sue intenzioni: “Ho voglia di farle conoscere la mia quotidianità e avverto questo bisogno di fare tutto con calma e in modo accurato. Sono sceso senza aspettarmi niente e ora mi ritrovo che, appena chiudo gli occhi, l’ultima cosa a cui penso è cosa posso fare per lei.” Parole importanti che potrebbero far colpo sulla tronista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA