Valentina e Calogero dopo C’è Posta per te/ Stanno ancora insieme? Lei svela che…

Sono passate soltanto poche settimane da quando a C’è Posta per te è stata raccontata la storia di Valentina e Calogero. La storia di un amore interrotto a causa di più tradimenti del ragazzo siciliano, da quanto raccontato sia da lui che dalla fidanzata in studio. Ne consegue una scenata di gelosia reciproca con tanto di forti accuse. Il pubblico appoggia Valentina ma alla fine, dopo varie discussioni, arriva tra i due il lieto fine: la ragazza apre la busta, abbraccia e bacia Calogero. Ma cos’è capitato alla coppia dopo la loro riappacificazione a C’è Posta per te? La loro storia procede al meglio o è finita? A svelarlo è un messaggio postato alcuni giorni fa da Valentina sul suo profilo Instagram. La ragazza risponde alle critiche di chi ha pensato fosse tutta una montatura e spiega cosa stia accadendo con Calogero.

VALENTINA E CALOGERO NON STANNO PIU’ INSIEME DOPO C’E’ POSTA PER TE

“È stata una bellissima esperienza e come tale non priva di critiche ed elogi. – esordisce Valentina sul suo profilo Instagram, dove poi continua – prima di tutto confermo che siamo stati due pessimi attori! È vero! Per il semplice fatto che NON siamo due attori e non abbiamo studiato recitazione! Poi ci terrei a precisare che prima di mandare in onda una storia tutto lo staff di Mediaset si accerta per diversi mesi , in tutti i modi possibili e immaginabili , che si tratti veramente di una storia reale” Risposto alle critiche, Valentina ammette che con Calogero è finita dopo C’è Posta per te. “Detto questo, pensate ciò che volete, la nostra storia E’ VERA e niente di ciò che è stato detto è stato studiato o architettato prima , eravamo molto innamorati ed è stato tutto dettato dal cuore…poi le storie possono finire per tanti motivi . – ma conclude – Ad ogni modo non stiamo più nemmeno insieme quindi abbiate la delicatezza di smetterla con questi commenti , perché siete fuori luogo.”





